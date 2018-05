Unbekannte wüten bei Berufsschule

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend bei der Berufsschule in der Alleenstraße ihrer scheinbar schlechten Laune freien Lauf gelassen. Sie schmissen laut Polizei Industriemülleimer um, leerten Aschenbecher aus und kippten einen Altkleidercontainer auf die Seite. Im Bereich des Parkplatzes beschädigten sie vier Hinweisschilder. Zwei Schilder hoben sie samt Betonsockel aus dem Boden. An den beiden anderen zogen sie ebenfalls kräftig herum und beeinträchtigten deren Standfestigkeit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss erst noch festgestellt werden. Das Polizeirevier Spaichingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls können sich jederzeit unter der Rufnummer 07424 / 9318 0 melden. (pz)