Unbekannte steigen in Western Club ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in den Western Club Spaichingen in der Straße Zum Dörre eingebrochen und haben eine Geldkassette mit einem geringen Geldbetrag entwendet. Nachdem die Täter laut Polizei vergeblich versuchten, die Eingangstür des Clubhauses aufzuhebeln, drangen sie nach dem gewaltsamen Öffnen eines Holzladens über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Insgesamt richteten die Täter mehrere hundert Euro Sachschaden an. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07425 / 9318-0) entgegen.