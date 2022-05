Unbekannte schlitzen bei mehreren Autos die Reifen auf

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im gesamten Stadtgebiet Spaichingen nach derzeitigen Ermittlungsstand bei mindestens 45 Autos alle vier Reifen zerstochen und mit einem spitzen Gegenstand die Karosserien zerkratzt. Die Wagen waren in den Bereichen der Rohrentalstraße, der Bubsheimer Straße, der Heubergstraße, der Höhenstraße, der Konrad-Adenauer-Straße, der Robert-Bosch-Straße, der Hans-Kraut-Straße, der Oberen Bahnhofstraße und der Max-Planck-Straße geparkt gewesen. Zeugen nahmen am Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, zwei verdächtige Personen in der Rohrentalstraße wahr. Diese trugen Kapuzenpullover. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens an den Autos ist der Polizei noch nicht bekannt. Dieser dürfte sich aber im Bereich von mehreren Tausend Euro bewegen. Personen, die im betreffenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 9318-0, zu melden.