Unbekannte schlauchen Diesel ab

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in der Robert-Bosch-Straße aus drei Fahrzeugen etwa 300 Liter Diesel abgeschlaucht. Während ein Frontlader in einem umzäunten Bereich abgestellt war, standen ein Radlader und ein Ackerschlepper auf dem frei zugänglichen Hof des Geschädigten. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben etwa 450 Euro.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424/ 93 18-0 entgegen.