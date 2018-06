Unbekannte brechen in Vereinsheime ein

(pz) - Gleich in drei Vereinsheime sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Spaichingen und Frittlingen eingebrochen und haben mehrere tausend Euro Sachschaden verursacht. Inwieweit die Einbrecher fündig wurden und Beute an sich gebracht haben, muss noch ermittelt werden. Beamte des Polizeireviers Spaichingen haben in den drei Fällen Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet und schließen einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen nicht aus.

Vermutlich brachen die Unbekannten laut Polizei zunächst in zwei Vereinsheime in der Nähe des Spaichinger Sportstadions Am Unterbach ein. An einem Gebäude rissen sie einen geschlossenen Fensterladen brachial von der Wand und schlugen ein Fenster ein. Am anderen Gebäude schoben sie einen Rollladen hoch und drangen ebenfalls durch Einschlagen eines Fensters in das Innere des Vereinsheims ein.

Auch sonst gingen die Unbekannten mit brachialer Gewalt vor, traten Türen auf und durchsuchten alle Schränke, Schubladen sowie sonstige Behältnisse. Aus einem der Vereinsheime nahmen die Einbrecher ein Mobiltelefon an sich.

Auch an einem Vereinsheim in der Nähe des Frittlinger Friedhofs haben Einbrecher zunächst ein Fenster eingeschlagen, darin sämtliche Räumlichkeiten abgesucht sowie Schränke und Behältnisse durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter in dieses Vereinsheim zwischen 1.45 Uhr und 2.15 Uhr eingedrungen sein.

Die Polizei Spaichingen bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07424/93180.