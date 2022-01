Unbekannte brechen in Spaichinger Stadthalle ein

Wie jetzt erst bemerkt worden ist, ist ein noch unbekannter Dieb in den vergangenen Tagen in die Spaichinger Stadthalle eingedrungen. Das berichtet die Polizei. Bei der Nachschau am Montag ist aufgefallen, dass ein Beamer samt Kabel, ein Steckschlüsselsatz und ein Akku-Schrauber fehlen. Die Gegenstände lagen in verschiedenen Räumen.

Der Täter hat die Halle offenbar über eine Fluchttüre wieder verlassen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unbekannte mit einem gestohlenen Schlüssel in die Halle gekommen ist. Einbruchspuren waren an den Türen nicht vorhanden. Wann sich die Tat genau ereignete, ist noch unklar.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424/ 93180 entgegen.