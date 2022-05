Unbekannte brechen in Schule ein

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, in eine Schule auf der Lembergstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Die Unbekannten schlugen zunächst ein Fenster der Baldenberg-Schule ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. In der Schule verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Büroräumen. Ob die Einbrecher etwas erbeutet haben, ist bislang nicht bekannt. Die Höhe des verursachten Sachschadens an Fenster und Türen ist ebenfalls noch unbekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Schule wahrgenommen haben, oder sonst Hinweise auf die oder den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 93 180, zu melden.