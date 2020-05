Unbekannte besprayen Wagen und zerstechen Reifen

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten, blau lackierten Volkswagen Tiguan mit Tuttlinger Kennzeichen, die im Zeitraum von Samstagvormittag bis Sonntagmorgen in der Tuttlinger Straße stand. Den Wagen im Bereich der Einmündung der Mahlstetter Straße in die Tuttlinger Straße besprühten unbekannte Täter mit weißer Sprühfarbe und zerstachen einen Reifen des Autos. Der verursachte Sachschaden ist erheblich, so die Polizei.

Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige oder durch sie benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Revier Spaichingen, Tel. 07424 / 9318-0, zu melden.