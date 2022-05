Umweltfreundlich Reisen: Das ist in der Region alles andere als einfach

So sehr verschmutzen Fahrzeuge die Umwelt

Wie viel klimaschädliche Emissionen ein Fahrzeug produziert, ist gut erforscht. Das Bundesumweltamt hat folgende Zahlen an Treibhausgasemmissionen pro Kilometer und Fahrgast errechnet. Bei Fahrzeugen mit vielen Fahrgästen richtet sich die Zahl nach der Auslastung an Fahrgästen.

Bei Fluss- oder Hochseeschiffen ist die Datenlage wegen der großen Besatzung jedoch nicht ganz vergleichbar, allerdings kommt da die Anreise zum Hafen noch dazu.

So funktionieren Klima-Zertifikate

Klimazertifikate sollen die Belastung des Klimas ausgleichen. Für jedes erzeugte Kilo CO2 soll an anderer Stelle genau soviel eingespart werden. Dafür bieten verschiedene Anbieter Zertifikate an, die klimafreundliche Projekte anteilig unterstützen, damit es der Schadenshöhe der Reise entspricht. Das können Projekte für Moore und Wälder, aber auch umweltfreundliche Energieerzeugung oder Tourismusumbau sein. Ihre tatsächliche Wirkung ist unter Experten allerdings umstritten. Auch manche Anbieter erklären, dass nicht alles sinnvoll kompensiert werden kann. Inzwischen gibt es zwar sehr viele Anbieter für diese Zertifikate, aber laut Öko-Institut und auch Stiftung Warentest unterscheiden diese sich stark in ihrer Wirkung, Transparenz und Qualität.