Umleitung noch bis Ende der Woche

Noch bis Ende dieser Woche dauern die Baumaßnahmen an der Hauptstraße 167. Der Verkehr in Fahrtrichtung Tuttlingen wird so lange weiter über die Robert-Koch-Straße - Europastraße - Sallancher Straße umgeleitet. Ein Neubau wird seit Montag an die Gas- und Wasserversorgung angeschlossen. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Freitag, 18. Dezember, abgeschlossen sein. Dann wird der Asphalt eingebaut, bevor die Asphaltwerke zu Weihnachten schließen.