Uferloses Meer von Hilfsnotwendigkeiten

Kinder zwischen Müll und unter Blechdächern. Kinder, die Gewalt, Kriminalität, Krankheiten ausgesetzt sind. Und dazwischen ein Geschehen, das alles anders macht. Die Aktivitäten von Schwester Marykutty Michael und ihren Mitschwestern haben viel mit Weihnachten zu tun.

Schwester Marykutty ist Sozialarbeiterin von Beruf und Ancillae-Schwester, so wie Schwester Theresia Steidle aus Spaichingen, die lange in Indien an den Plätzen des Elends gewirkt hat, an führender Stelle der Ancillae-Schwestern arbeitete und nun altershalber in Benediktbeuern in der Gemeinschaft dort lebt. Und so wird aus Spaichingen Schwester Theresias großes Anliegen weiter unterstützt. Die Ancilae-Schwestern sind eine katholische Frauengemeinschaft, kein Orden im eigentlichen Sinn. Sie haben sich dem Dienst an bedürftigen Menschen verschrieben, aber alle in säkularen Berufen.

Verfolgung oder Dürre - Flucht beginnt da, wo kein menschenwürdiges Leben mehr möglich ist.

Das ist in der Weihnachtsgeschichte so und das ist auf vielen Teilen der Welt auch heute so. Die vergangenen Jahre haben die Europäer gelehrt, sich diese Mechanismen in Erinnerung zu rufen, die übrigens vor allem im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts große Flüchtlingswellen von hier aus, gerade vom Heuberg aus, wegen Hunger und Perspektivlosigkeit nach Amerika gespült haben oder in der Folge des zweiten Weltkriegs in Europa erlebt wurden.

Schwester Marykuttys Schützlinge sind ebenfalls geflohen. Nicht nach Europa oder in andere westliche Länder, sondern vom Land in die Außenbezirke der indischen Millionenstadt Mumbai. Sie sind vor Dürren geflohen, die mit dem Klimawandel immer mehr zunehmen. Die Familien sind arm, finden oft keine adäquate Unterkunft, die Eltern verdingen sich als Tagelöhner oder mit Haushaltsjobs. Immer von der Hand in den Mund.

Schulbildung ist nicht nur der Schlüssel für eine eigene Zukunft, sie ist auch die Voraussetzung, in sozial geregelten Bahnen aufzuwachsen. Mit dem Geld der letztjährigen Weihnachtsspendenaktion haben die Schwestern 20 armen Kindern das Schulgeld für ein Jahr ermöglicht. „Diese Kinder können sorgenfrei zur Schule gehen, wie andere, normale, wohlhabende Kinder auch. Sonst wären sie auf der Straße, wie so viele Straßenkinder auch, und landen in antisozialen Aktivitäten“, schreibt Schwester Marykutty.

Auch in diesem Jahr liegt der Fokus der Spenden darauf, einigen Kindern, Binnenflüchtlingen, Bildung und Perspektive zu ermöglichen. Um den programmierten Kreislauf aus Flucht, Armut, Vernachlässigung, Verwahrlosung und Ausbeutung zu durchbrechen gibt es einen Schlüssel: die Sprache. Denn auf dem riesigen Subkontinent werden viele Sprachen gesprochen. Nur Hindi und Englisch spricht man im ganzen Land. In Mumbai muss man dann auch noch Marati sprechen, um zur Schule zu gehen. Zuhause wird dann noch eine andere, die Muttersprache gesprochen, berichtet Schwester Marykutty. „Die Eltern können schulisch nicht helfen, da die meisten Analphabeten sind.“ Die Eltern sehen aber die Notwendigkeit von Bildung und geraten dann für die Finanzierung privater Nachhilfe in die Fänge von Geldverleihern.

Oft können die Schwestern nur einem Kind einer Familie das Schulgeld finanzieren. Das bedeutet: Geldspenden wirken sofort.

Aber die Slums von Mumbai sind ein uferloses Meer von Hilfsnotwendigkeiten. Schwester Marykutty und ihre Mitstreiterinnen setzen an vielen Stellen an, haben aber immer die Nachhaltigkeit im Blick. So können sie sich vorstellen, mit dem Geld unserer Leser besonders intelligente und fleißige Kinder über die Mittlere Reife hinaus in Berufe oder den höheren Bildungsabschnitt zu begleiten, mehreren Kindern aus einer Familie das Schulgeld von etwa 120 Euro im Jahr zu finanzieren, oder Anfangskredite für eigene Geschäfte wie kleine Läden oder auch Dienstleistungen zu geben, die dann wieder zinslos zurück gezahlt werden. Ein Prinzip, das weltweit - in den Händen von Frauen - eine höchst effektive Methode der Entwicklungshilfe ist.

Sozialarbeit mit den Kindern, ein Sommercamp, Seminare für die Eltern, regelmäßige Treffen mit den Müttern in einem geschützten, respektvollen Rahmen gehören zu den Plänen für dieses Jahr - wenn das Geld aus Spenden reicht, schreibt Schwester Marykutty, die im regelmäßigen Austausch mit der Redaktion ist. Ein weiteres Projekt ist, Häuschen zu kaufen, um den verheerenden Unterkunftsbedingungen wenigstens in einigen Fällen abzuhelfen.

Und dann ist da noch die Nothilfe. Wenn eine Mutter nicht weiß, wo sie ihre Kinder unterbringen kann, wenn sie entbindet, wenn ein medizinischer Notfall anders nicht zu finanzieren wäre und anderes. „All diese Menschen kommen zu uns, weil sie wissen, dass wir ihnen irgendwie helfen. Wir tun das auch, weil ich glaube, dass wir keinen Bedürftigen mit leeren Händen wegschicken dürfen. Natürlich erkundige ich mich und überprüfe die Wahrhaftigkeit, bevor ich helfe. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass niemand mich betrogen hat.“ An unsere Spender schickt Schwester Marykutty „Vergelt‘s Gott“.