Überraschungsgäste im Café Antik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gäste im Café Antik in Spaichingen staunten nicht schlecht, als eine Gruppe der „Freunde der historischen Mode zu Zeiten der Kaiserin Elisabeth“ mit ihren sehr schönen und selbst genähten Kostümen erschienen. Die Damen und der Herr kamen in ihren historischen Kostümen um bei Kaffee und Butterbrezeln im passenden Ambiente in vergangenen Zeiten zu schwelgen und alle waren sehr überrascht, als Karl-Heinz Reiser (Inhaber vom Sammler- und Trödeleck) einige Kisten Knöpfe auf den Tisch stellte. Die Damen hatten ihre Freude beim Durchstöbern der Knopfkisten.