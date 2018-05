U 14 des SR Spaichingen belegt den fünften Platz

Die U 14-Mannschaft des Schachrings Spaichingen hat bei den württembergischen Meisterschaften in Schwäbisch Gmünd den fünften Platz belegt. Damit verpassten Amias Binisan, Marc Schmidt, Roland Grimm und Felix Schmidt die Qualifikation zu den baden-Württembergischen Meisterschaften (Plätze eins bis drei).

In der ersten Runde gab es einen etwas glücklichen 3:1-Sieg gegen den SK Bebenhausen. Roland Grimm verwandelte dabei mit großer Cleverness ein schlechtes Turmendspiel in ein gewonnenes Bauernendspiel. In der zweiten Runde mussten die Spaichinger gegen die Übermannschaft des Turniers, die SF Kornwestheim I, ran. Amias Binisan musste sich deren Spitzenspieler Danny Yi bereits nach fünf Minuten geschlagen geben. Auch Marc Schmidt und Roland Grimm verloren schnell. Aber immerhin gelang es Felix Schmidt an Brett vier, den Kornwestheimer Phil Alfonso zu besiegen.

Es folgten zwei 2:2-Unentschieden gegen die Heilbronner SV sowie gegen die Schachkids Bernhausen. In Runde fünf folgte die erwartete Niederlage gegen die am Ende Zweitplatzierten SF Göppingen. Einzig Roland Grimm konnte hier gewinnen. Es folgte ein leichter 3,5:0,5-Sieg gegen SF Kornwestheim II. Das abschließende 2:2 gegen die SF Heilbronn Biberach bedeutete in der Endabrechnung den fünften Platz mit 7:7 Mannschaftspunkten und 14,5 Brettpunkten.

Die vier Spaichinger sind noch im nächsten Jahr 2019 für die U 14 spielberechtigt.