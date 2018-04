TVS-Turnerinnen festigen Tabellenführung

Die Turnerinnen des TV Spaichingen haben ihre Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Die Mannschaft, die in den vergangenen beiden Jahren jeweils aufgestiegen ist, führt nach dem zweiten Wettkampftag die Tabelle der Bezirksliga mit drei Punkten Vorsprung an. In Ingelfingen siegten die Primstädterinnen (166,80 Punkte) vor dem Verfolger TSV Ebingen (160,75).

Aufgrund des Sieges am ersten Wettkampftag in Meßstetten durfte der TVS mit Vivien Müller, Lia Hasselbrinck, Annika, Lara und Jule Weiß am Sprungtisch beginnen. Darauf war die Mannschaft gut vorbereitet. Hasselbrinck (10,8 Punkte), Lara (11,30) und Jule Weiß (11,35) punkteten mit technisch guten Yamashitas. Annika Weiß erhielt 10,85 Punkte für einen Halb-Rein-Halb-Raus-Sprung und Müller vervollständigte das Mannschaftsergebnis mit einem Tsukahara mit 11,45 Punkten.

Mit einem geringen Vorsprung ging es an den Stufenbarren – eines der Paradegeräte der Spaichingerinnen. Das Gerät war wegen der Nachgiebigkeit der Holmen gewöhnungsbedürftig und die TVS-Mädchen mussten sich umstellen. Sie ließen sich aber nicht irritieren und zeigten ihre Kippen, freien Felgen und Riesenfelgen. Mit 37,05 Punkten und 6,95 Punkten Vorprung auf Ebingen gingen sie vom Gerät. Jule Weiß erreichte mit 9,90 Punkten das beste Einzelergebnis. Lara Weiß (9,35), Müller (9,25), Annika Weiß (8,55) und Hasselbrinck (7,50) lagen mit ihren Resultaten nah beieinander.

Weiter ging es zum Schwebebalken. Auf dem „Zittergerät“, bei dem schon kleinste technische Verfehlungen zu Punktabzug oder einem Sturz führen können, zeigten die fünf Spaichinger Mädchen sichtlich aufgeregt ihre Kürübungen, Jule Weiß (9,10) startete und stürzte beim Handstützüberschlag seitwärts. Lara Weiß (10,90) und Hasselbrinck (10,70) folgten und turnten sichere, gute Übungen. Müller musste einen Punktabzug wegen eines Landefehlers hinnehmen. Sie stand den Strecksaltoabgang aber genauso wie ihre Vereinskameradin Annika Weiß, die dank ihrer Ruhe verdient mit der besten Balkenwertung der Spaichingerinnen vom Gerät ging.

Am letzten Gerät mussten die Primstädterinnen drei Punkte Verlust hinnehmen. Und das, obwohl sie auf der zwölf mal zwölf Meter großen Bodenfläche im Vergleich zum ersten Wettkampf deutlich bessere choreographische Ausführungen wie auch technisch bessere geturnte Elemente zeigte. Aufgrund der starken und technisch hochwertigen Barrenübungen war den TVS-Turnerinnen der Sieg nicht zu nehmen. Sie erreichten mit mehr als sechs Punkten Vorsprung erneut den ersten Platz und führen mit 16 Tabellenpunkten die Bezirksliga vor dem TSV Ebingen (13) und dem TSV Ellhofen (12) an.

Die Vierkampfwertung gewann Müller vor Vereinskameradin Lara Weiß. Beim Wettkampf von insgesamt acht Mannschaften landeten Jule (7.) und Annika Weiß (8.) und Hasselbrinck (13.) unter den besten 15 Turnerinnen. Insgesamt war das Trainerteam Tanja Müller-Russ, Lea Müller, Dorothee Storz und Christian Wunderlich sehr zufrieden mit der Leistung.