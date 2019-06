TVS-Turner sind in Bingen erfolgreich

Die Turntalente des TV Spaichingen haben sich in Bingen beim Bezirksfinale Süd für das Landesfinale im Geräteturnen qualifiziert.

In der AK8 schaffte das TV-Talent Paul Porger den Sprung auf das Podest und wurde Dritter. In der AK 9 erreichte Jannik Pulvermüller den vierten, Niels Johannes Mattes den achten Rang. Drei Turner des TV Spaichingen traten in der AK 11 an. Hier erreichte Fabian Balg ebenfalls einen Platz auf dem Siegerpodest und wurde Dritter. Mika Sindele landete auf dem vierten, Justus Pirmin Dreher auf dem siebten Platz.

Nach seinem Sieg beim Gaufinale konnte sich Marcel Eppler auch in Bingen über einen Sieg in der AK 12 freuen. Den zweiten Platz erreichte Marlon Frech.

Da sich die besten Turner der verschiedenen Altersklassen für das Landesfinale qualifizierten, konnten sich einige Spaichinger freuen. Marcel Eppler, Marlon Frech, Fabian Balg, Mika Sindele, Jannik Pulvermüller und Paul Porger sind beim Landesfinale im Geräteturnen (P-Stufen) in Gärtringen startberechtigt.