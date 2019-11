TVS-Läufer starten erfolgreich in Bräunlingen

Mit 13 Sportlern hat der Lauftreff TV Spaichingen am 53. Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen teilgenommen. Auf der Halbmarathonstrecke wurden Peter Reisch (1:42:30) und Sigrid Kretz (1:50:24) jeweils Sechste in ihrer Altersklasse. Auf der 21 Kilometer langen Strecke waren noch Markus Bonserio (2:26:25), und Stefan Bast (1:50:24) unterwegs. Den Lauf über zehn Kilometer absolvierte Bianca Hauschel (1:04:18). Zwei Staffeln gingen auf die Marathonstrecke. In der ersten Gruppe liefen Martin Hüttermann (11,7 km), Christa Reiser (6,0 km), Günter Hauser (16,5 km) und Claudia Hauser (8,0 km). Die zweite Staffel bestand aus Ina Nerlich (11,7 km), Christine Schuhmacher (6,0 km), Werner Reisbeck (16,5 km) und Kurt Riedlinger (8,0 km). Bei den Staffeln war nicht die Zeit das Ziel. Da die Teams aus erfahrenen Läufern und Neueinsteigern bestanden, galt es zunächst, das Ziel zu erreichen.