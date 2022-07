TV-Turnerinnen beim Mannschaftsfinale in Topform

Das Mannschaftsfinale der Gerätturnerinnen hat in Dornstetten im Landkreis Freudenstadt stattgefunden. Die Spaichinger Turnerinnen waren mit großen Erwartungen angetreten und konnten sich mit mehreren Podestplätzen belohnen.

Gerade bei den Jüngsten, in der Altersklasse der Sieben- bis Neunjährigen war die Konkurrenz stark und damit bei elf angetretenen Teams der 8. Platz der zweiten Mannschaft des TV Spaichingen mit Ida Kaufmann, Hannah Bühler, Amelie Eberz, Emily Sophie Weizel und Oliwia Krystek sehr beachtlich. Aber auch der 1. Platz ging an den TV Spaichingen: Julia Hafner Alissa Korolev, Liana Schaller und Leona Stehle dürfen sich Gaumeisterinnen nennen und haben sich für das Bezirksfinale im Herbst qualifiziert.

Bei den Zehn- bis Elfjährigen verpassten Hanna Klauser, Lilli Rees,Melina Honer, Leyla Balg und Lenja Haller den Sieg denkbar knapp mit nur 1,25 Punkten Rückstand vor der siegreichen Mannschaft aus Hochmössingen. Trotzdem freuten sich die Mädchen über den 2. Platz und die damit verbundene Qualifikation für das Bezirksfinale.

Bei den Zwölf- bis 13-Jährigen fehlten am Ende sechs Punkte für einen Sprung auf das Podest. Jule Stoffel, Jana Franziska Link, Lysann Alice Büchle und Theresa Braunschweiger gelang aber mit nur vier angetretenen Turnerinnen mit dem 5. Platz ein großer Achtungserfolg.

Mit einem tollen 2. Platz belohnten sich in der LK 2 ab zwölf Jahren Nele Honer, Anita Grimm, Lina Klauser, Addison Grace Berner, Evelyn Krieger und Lisa Honer, auch wenn zum Sieg nur 2,75 Punkte fehlten und der Sieg damit nur knapp verloren ging. Das zweite Spaichinger Team in diesem Wettkampf freute sich derweil über einen 5. Platz. Leila Marie und Emilie Sophie Fiehn, Maja Innocente, Lea Marie Barkmann, Simona Kim Keller und Amelie Heleen Rompf zeigten gute Übungen, mussten sich am Ende aber den Teams aus Aistaig, Villingendorf, Dornstetten und der ersten Spaichinger Mannschaft geschlagen geben.

Vier Turnerinnen aus Spaichingen traten als Mannschaft in der offenen Klasse bei den Pflichtübungen an. Lisa Winker, Luise Merkel, Patrizia Eckstein und Maike Schnee und hatten es damit natürlich schwer gegen die anderen Mannschaften aus Hochmössingen, Villingendorf, Aistaig und Baiersbronn, die zum Teil mit sieben oder acht Mädchen angetreten waren. Umso beachtlicher war am Ende der 4. Platz, den sich das Team erkämpfte.

Das Bezirksfinale findet am 22. Oktober in Deißlingen statt.