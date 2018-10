TV-Turner erhalten viel Beifall

Bei der Herbstfeier der Turnabteilung des TV Spaichingens am Sonntag sind die Ränge der Schillerschulhalle voll besetzt gewesen. Viele Eltern und Großeltern ließen es sich nicht nehmen und feuerten ihre Sprösslinge kräftig an, denn schließlich suchten die Turner nach den Vereinsbesten. Am Ende gab es bei der Siegerehrung die begehrten Medaillen und Urkunden.

An den abteilungsinternen Wettkampf, der in den verschiedenen Altersklassen und Gerätedisziplinen ausgetragen wurde, schloss sich ein einstündiges Schauprogramm an. Die Auftritte der Vorschulkinder unter der Leitung von Claudia Groß und Lioba Wulf, der Eltern-Kind-Gruppe mit Nicole Micklisch und Stefanie Bühler, aber auch der Kinder der Turnschule, die von Letizia Leotta und einem ganzen Team von Trainern auf ihre Auftritte vorbereitet worden waren, wurden mit viel Beifall von den Rängen beklatscht und belohnt.

Die Sportler zeigten die ganze Vielfalt des Turnens und machten deutlich, wie viel Spaß und Freude mit dabei sind, wenn zu „Tante Lucky aus dem Wilden Westen“ turnerische Kunststücke geboten werden oder eine Schar von Kindern als Pippi Langstrumpf allerlei Akrobatisches zeigt.

Mit viel Beifall belohnt wurde auch der Auftritt der Eltern-Kind-Gruppe als Biene Maja oder die dynamische und mitreißende Vorführung „Girls, Girls, Girls“ der Mädchen aus dem Förderturnen und der Turnschule, unter der Leitung von Elke Honer, Jaqueline Rompf und Letizia Leotta.

Den Abschluss des Programms bildete ein von Tanja Müller-Russ und Vivien Müller einstudierter Auftritt der erfolgreichen Ligaturnerinnen des TV Spaichingen, die als Mary Poppins & the Chimneysweepers toll kostümiert eine mit Salti, Flickflacks und anderen turnerischen Elementen gespickte Darbietung zeigten.

Ehrungen des Schwäbischen Turnerbundes

„Der TV Spaichingen bewegt“, das konnte man den ganzen Nachmittag über gut beobachten. Es waren bunte und abwechslungsreiche Programmpunkte, mit denen die größte Abteilung im Turnverein, in der etwa 500 Kinder und Jugendliche Sport treiben, die Zuschauer begeisterte.

Im Rahmen der Feier wurden auch drei Ehrungen durchgeführt. Abteilungsleiter Wolfgang Widmann überreichte an Edeltraud Eckstein und Anna Geisel die STB-Ehrennadel in Bronze. Dorothee Schöttle konnte sich über die bronzene Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes freuen.

Der unterhaltsame Tag schloss mit der Siegerehrung, bei der stolze und glückliche Kinder und Jugendliche ihre Urkunden und Medaillen vom Trainerteam um Stefan Reuther, Heidi Schmid, Letizia Leotta und Jochen Weber in Empfang nehmen konnten.