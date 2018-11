TV Spaichingen verleiht Sportabzeichen

Der Turnverein Spaichingen hat ins Gasthaus „Ochsen“ eingeladen, um die Sportabzeichen zu verleihen. „Wir haben mindestens 300 Mal gemessen, motiviert, auch mal getröstet“, erzählt die Vorsitzende Eva-Maria Britsch. Doch alles ging gut, und es konnten 42 Sportabzeichen verliehen werden.

Wolfgang Widmann überbrachte die Grüße vom Hauptverein und lobte die wackeren Sportler, zu denen er auch selbst gehörte. Verliehen wurden die Abzeichen mit Urkunde von den Trainern Wolfram Britsch und Stefan Kempinger. Mit Witz, Charme und einer Prise Chuzpe haben sie die Sportabzeichen verliehen.

Das Jugendsportabzeichen hat Elias Stier zum ersten Mal abgelegt, außerdem Simon Britsch zu zweiten Mal und Nils Rees zum vierten Mal.

Bei den Erwachsenen ging es los mit Anton Meßmer, der das Abzeichen zum ersten Mal in Gold absolvierte. Ebenfalls Gold gab es zum zweiten Mal für Uli Klement, zum dritten Mal für Holger Lakmann und zum dritten Mal für Jadran Baier in Silber. Zum vierten Mal hat Thorsten Paul das Sportabzeichen in Gold absolviert. Zum fünften Mal gab es das Goldene Abzeichen für Fabian Reisch, zum sechsten Mal für Peter Huber und zum siebten Mal Elke Rees und Bernd Binder. Zum achten Mal zur Prüfung angetreten sind Iris Reisch (Silbernes Sportabzeichen), Ehrenmitglied Friedbert Feuerstein (Gold), Wolfram Britsch (Gold) und Uli Bühler (Gold). Die neunte Prüfung legten Pia Bühler ab (Gold) und Werner Reichmann (Gold).

Zum zehnten Mal erhielt Marcus Dresp das Goldene Sportabzeichen, zum zwölften Mal Christian Bur am Orde (Gold). Die 15. Prüfung legten Karin Britsch und Stefan Kempinger (beide Goldstatus) ab. Die 17. Prüfung war es für Wolfgang Widmann (Gold), die 20. für Diana Maurer (ebenfalls Goldstatus). Werner Bihler legte zum 22. Mal das Sportabzeichen in Silber ab, Alexander Rees in Gold. Die 23 Prüfung absolvierte Tobias Butsch in Silber, die 24. Peter Maurer-Alafetic in Gold. Das silberne Sportabzeichen holten sich zum 26. Mal Sonja Maurer und Peter Maurer. Zum 28. Mal am Start war Gerold Döring mit einem Silbernen Sportabzeichen. Die 29. Prüfung in Bronze absolvierte Herbert Burger.

Claus Grimm holte sich bei der 33. Prüfung das Goldene Sportabzeichen. Zum 38. Mal holte sich Emil Riess Bronze, Siegfried Britsch zum 29. Mal Gold. Eine Auszeichnung und eine Einladung ins Kultusministerium bekam für das 40. Sportabzeichen in Gold Eva-Maria Britsch, zum 44. Mal dabei war Heinz Plaumann (Gold).

Dann gab es noch zwei Familiensportabzeichen für Familie Maurer (vier Personen) und Familie Britsch (acht Personen).