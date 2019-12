TV Spaichingen siegt nach 2018 erneut beim Landesfinale

Die Turnerinnen der ersten Ligamannschaft des TV Spaichingen haben das Landesfinale in der Leistungsklasse II des Schwäbischen Turnerbundes in Niderstetten gewonnen. Damit siegte das Team vom Trainerinnen-Gespann Tanja Müller-Russ und Lea Müller nach dem Titel 2018 auch 2019.

Insgesamt waren acht Mannschaften aus den drei Bezirksfinalen Nord, Süd und Mitte Württembergs am Start. Die Turnerinnen Lia Hasselbrinck (12,45 P.), Annika (12,75 P.) Lara (12,75 P.) und Jule Weiß sowie Vivien Müller starteten nach dem TSV Ellhofen (36,50 P.) am Boden und sorgten mit einer Gesamtleistung von 39,20 Punkten für eine gute Ausgangsposition. Vivien Müller mit 13,35 Punkten erhielt die Tagesbestleistung, dicht gefolgt von ihrer Teamkollegin Jule Weiß mit 13,10 Punkten.

Am Sprungtisch legte der TSV Ellhofen mit einer Gesamtpunktzahl von 37,0 Punkten vor, dies galt es zu schlagen. Cynthia Müller (11,35 P.) legte mit einem Handstützüberschlag und Annika Weiß (12,25 P.) mit einem Halb-Rein/Halb-Raus-Sprung vor. Nun hieß es für Vivien Müller, Lara und Jule Weiß, ihre Thsukaharas, Radwende mit Rückwärtssalto, mit einer guten Höhe in den sicheren Stand zu bringen. Vivien Müller (12,75 P.) begann, Lara Weiß (12,65 P.) und Jule Weiß (12,65 P.) folgten, alle drei zeigten einen sicheren Thsukahara mit einer Landung in den Stand.

Der TVS untermauerte derweil seine Ambitionen auf den Titelgewinn mit dem Gerätesieg am Sprung mit 38,05 Punkten. Der Zweitplatzierte SV Leonberg-Eltingen, Konkurrent in der Bezirksqualifikation Süd, erreichte am Boden 36,50 P. und 36,60 Punkte am Sprung.

Am Stufenbarren, eines der Lieblingsgeräte der Spaichingerinnen, startet Lia Hasselbrinck mit 11,10 P., musste am oberen Holm einen kurzen Stop in Kauf nehmen, wie auch ihre Vereinskameradin Vivien Müller (11,80 P.) bei der freien Felge und somit beide einen Punkteverlust hinnehmen. Annika Weiß (12,70 P.) zeigte souverän ihren Bückstecher, Jule Weiß (12,80 P.) und Lara Weiß (12,70 P.) sichere Übungen, was zu einem Gesamtergebnis am dritten Gerät von 38,15 Punkten führte.

Der letzte Wechsel führte zum Schwebebalken. Die Trainingsintensität zur sicheren und sauberen Ausführung der Elemente und Sprünge war in den letzten Wochen erhöht worden und sollte sich auszahlen. Cynthia Müller startete mit einer guten Bogengang-Bogengang-Verbindung und konnte ohne Sturz mit 10,50 P. vom Gerät. Lara Weiß folgte mit einer schönen Sprungverbindung, musste dann aber bei der Verbindung Bogengang-Menykelli einen Sturz verzeichnen, was die Wertung um über einen Punkt minimierte. Jule Weiß (12,95 P.) folgte und konnte trotz der Anspannung ihre Bogengang-Menykelli-Verbindung wie auch ihren Spreizsprung-Halbe im Seitverhalten stehen. Annika Weiß (12,75 P.) stand ruhig auf dem Balken und zeigte das viel Geübte, konnte aber aufgrund einer nicht ganz perfekten Landung nach dem Bogengang ihren Menykelli nicht springen.

Der Wettkampf an den anderen drei Geräten war bereits beendet, als Vivien Müller als Schlussturnerin an das Zittergerät ging. Fast wie im Training, abgesehen von ein paar winzigen Wacklern, turnte sie mit Sicherheit und guter Höhe ihre Sprungverbindung wie auch ihren Spreizsprung-Halbe und komplettierte ihre Übung mit einem sicheren Strecksaltoabgang. Erneut sicherte sie sich die Tagesbestwertung mit 13,20 P. und vervollständigte sie das Mannschaftsergebnis am Schwebebalken auf 38,0 Punkte.

Die Mannschaft des TV Spaichingen konnte stolz auf ein Gesamtergebnis von 153,40 Punkte mit fast zehn Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten SG Weissach im Tal mit 143,70 P., wie auch den drittplatzierten TSV Ellhofen mit 142,80 P. und SV Leonberg-Eltingen 142,30 P., blicken.