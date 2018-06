TV lässt sich zum Jubiläum nicht lumpen

Es ist DAS Jubiläum des Jahres in Spaichingen. 150 Jahre Turnverein. Der größte Spaichinger Verein hat einiges vor. Auftakt der Vorbereitungen war im September 2011, als eine ganze Abordnung zu einem eigens für den TV Spaichingen organisierten Seminarwochenende des Schwäbischen Turnerbundes in St. Bartolomä gefahren ist. Das Ergebnis ist ein buntes Jahresprogramm an Veranstaltungen, das die Rückschau auf die Geschichte mit Präsentationen des modernen Vereins kombiniert.

„Wir haben versucht, sportliche Höhepunkte nach Spaichingen zu holen“, sagt Dietmar Schanzenbach, der in der Organisationspitze für den schwer erkrankten Vorsitzenden Edgar Mezger eingesprungen ist. Edgar Mezger hat die Vorbereitungen bislang geleitet. Für das Mammutprogramm haben sich unterhalb des Koordinierungskreises um Wolfgang Widmann, Jochen Frey, Werner Reisbeck, Thommy Mayer und Edgar Mezger beziehungsweise Dietmar Schanzenbach sieben Arbeitskreise gebildet, die sich je mit einem der Schwerpunkte befassen. Dazu gehören der Ehrengaben und der Festakt, das Festwochenende mit Sportgala oder die Chronik.

Nach dem STB-Wochenende hatten die Teilnehmer nämlich in einer Versammlung an Dreikönig 2012 das Vorbereitete vorgestellt und danach sind die Arbeitskreise relativ autonom vorgegangen und haben danach immer bei monatlichen Sitzungen den Stand der Dinge zusammen getragen.

Grundlage vor allem für die historische Rückschau und die Vorbereitung der geplanten Ausstellung vom Juni bis September im Gewerbemuseum war auch die Sichtung und Dokumentation des TV-Archivs durch Dietmar Schanzenbach und Karl-Heinz Damm Anfang 2010. Die geplante Ausstellung beschäftigt momentan auch die Abteilungen, die sich dabei natürlich im besten Licht präsentieren wollen. Fürs finanzielle soll eine jetzt angelaufene Sponsorenaktion sorgen, bei der verschiedene „Pakete“ zur Werbung und Präsentation der firmen angeboten werden.

Die Chronik, die am 2. März erscheinen soll, baut auf die 125-Jahr-Chronik von Dr. Anton Honer auf, die den beginn des Turnvereins bearbeitet und eingeordnet habe, sagt Dietmar Schanzenbach. Die Entwicklung der seitdem vergangenen 25 Jahre werden für die neue Chronik derzeit aufbereitet.

Der TV hat übrigens – Stand Mitte des Jahres 2012 – 1850 Mitglieder, 676 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren treiben unterm Dach des TV Sport.

www.tv-spaichingen.de