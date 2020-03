TV hilft: Sportler liefern Lebensmittel an Hilfsbedürftige

„Der Turnverein bewegt … auch in diesen schwierigen Zeiten“: Unter diesem Motto hat der Turnverein ein Hilfsangebot gestartet.

Trainiert wird nicht, aber: Verschiedene Sportlerinnen und Sportler des Turnvereins bringen ihre Energie ab sofort für Risikogruppen und Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, ein. Die Sportler bieten einen Einkaufsservice für diese Personen in Spaichingen an.

Unter der Telefonnummer 07424/ 9606826 können Hilfsbedürftige an folgenden Tagen ihre Einkaufsliste mitteilen: Montag, Mittwoch, Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr. Die Auslieferung erfolgt am gleichen Tag und muss in bar beglichen werden.

Dieser Service wird ab Montag 23. März, bis auf weiteres angeboten.