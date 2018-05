TV Frittlingen ist gut aufgestellt

Johannes Benne bleibt auch für die nächsten drei Jahre Vorsitzender des Turnvereins Frittlingen. Bei der Mitgliederversammlung des TV wurden auch die Beisitzer Timo Häring und Frank Jakubowski im Amt bestätigt und Holger Seemann neu gewählt. Mario Wenzler und Dirk Steinich wurden als Ausschussmitglieder verabschiedet. Jugendsprecherin Rebecca Schlotter sowie der gesamte Jugendausschuss wurden von der Versammlung bestätigt.

Auf ein arbeitsreiches Jahr konnte Vorsitzender Johannes Benne zurückblicken. Höhepunkte des Jahres waren der Theaterabend, die Weihnachtsfeier und die TV-Fasnet. Die Übungs- und Trainingsangebote, bei denen wöchentlich rund 350 Personen bewegt werden, liefen, dank engagierter Übungsleiter und Trainer, quasi „nebenher“.

Eine Reihe von Ehrenamtlichen nahm an Fortbildungen teil. In einer Ordnung zur Stärkung des Ehrenamtes wurde beschlossen, dass die Ehrenamtlichen vom Aktivenbeitrag befreit werden und Kursangebote kostenlos nutzen können.

Größte Enttäuschung war der Abstieg der 1. Herrenmannschaft aus der Bezirksklasse. Gefreut hat man sich über die Meisterschaft der C-Jugend männlich. Die Mitgliederzahl stieg leicht auf 732, davon sind 214 unter 18 Jahre und 122, die 65 Jahre und älter sind. Etwa 270 Mitglieder sind im Trainings- und Übungsbetrieb gemeldet und weitere 120 Personen nehmen an den Kursangeboten teil.

Auch finanziell sei der Verein gut aufgestellt, betonte Johannes Benne, was der positive Kassenbericht von Kassiererin Sarah Schellhorn bestätigte. Ausführlich ging Schriftführer Udo Faulhaber auf die einzelnen Veranstaltungen ein, zu denen auch die Teilnahmen an der Gauwanderung, am Jugendturnier in Ostdorf , das Beachturnier, das Volleyballturnier und das Dreikönigsturnier gehörten.

Angebote vom Säugling bis zum Senior

Handballabteilungsleiter Oliver Benne betonte die gute Zusammenarbeit mit Neufra und Schömberg, mit denen Spielgemeinschaften bestehen. Die 15 Mannschaften der Spielgemeinschaften bestehen derzeit aus 110 Kindern, 40 Jugendlichen, 30 Erwachsenen und 27 Trainern. Laut Bericht von Brteitensportabteilungsleiterin Sarah Hermle betreuten 23 Übungsleiter 16 Sportgruppen mit 300 bis 330 Personen. Das Angebot reicht für ein Alter von einem Jahr bis über 80 Jahre.

Bürgermeister Dominic Butz war beeindruckt, wie viele das Angebot des TV wahrnehmen und wie viele Trainer dahinter stecken. Der Verein biete ein gutes Angebot für die Gemeinde und dahinter stehe ein Ausschuss, der enorme Arbeit leiste. Gauwanderung, Landesturnfest und Beachturnier sind die nächsten Veranstaltungen, an denen sich der Verein beteiligt. Vertreter des TV Neufra bedankten sich zum Abschluss für die gute Zusammenarbeit.