TV beherrscht Körper und Klamauk

Dass man mit entsprechender Körperbeherrschung und passendem Outfit selbst in einer Hülle das Publikum hinreißen kann, das haben die „Attraktiven Handball Damen“ im Zirkus Emilio der Turnvereinsfasnet am Samstag in der Stadthalle gezeigt.

Die vereinseigenen Gruppen, die showerprobten SVS-Parkourler, die Gardetänzerinnen der Zunft – dieses Zusammenwirken aus tärnzerischen, akrobatischen, turnerischen und witzigen Elementen machte den Abend vor ausverkauftem Haus zu einem der Fasnetshöhepunkte in Spaichingen.

Die akrobatischen Vorführungen der Parkour-Gruppe stand unter dem Motto „Abgespace’t…Die Astronauten entdecken einen neuen Planeten und finden neue Freunde“. Überhaupt wanderten die Gruppen in phantastische Welten: die Junioren-Showtanzgarde mit ihrem Feentanz. Moderator Wolfgang „Rosi“ Widmann sparte nicht mit Komplimenten dafür und für die beiden Leiterinnen Franziska Dähne und Jenny Bleyer.

Bevor die erste Gruppe die Bühne stürmte, richteten TV-Chef Dominik Schuhmacher und sein Vize Friedbert „Fred“ Feuerstein das Wort an Akteure und Gäste und Deichelmaus-Präsident Stefen May samt Prinzenpaar und Hofstaat verliehen Michael Hirsch und Alexandra Vogt den Jahresorden für ihr Engagement.

Mit viel Witz führte Widmann durch das Programm mit dem Motto: „TV Fasnet ist kein Scherz, dieses Jahr am 2. März“. Wie immer bekamen die Tanzgruppen der Deichelmaus viel Applaus: neben der neuen Junioren-Showtanzgarde auch die Prinzengarde und die Ratsfrauen mit ihren zuckersüßen Kostümen, mit denen sie schon bei der Redoute für Aufmerksamkeit gesorgt hatten.

Zur pantomimischen Darstellung des nächsten Auftritts stellte sich Kanzleimeister Torsten Bühler zur Verfügung. Mithilfe einer Wasserflasche stellte er Fontänen eines Brunnens dar, um auf das Motto, „The Fountains“ (die Brunnen) des Volleyball Teams anzudeuten. Die mit römischem Lorbeerkranz und Toga kostümierte Mannschaft, brachte Gestik und Mimik das Publikum zum Lachen. Sie trugen goldene Wasserflaschen mit sich, der Inhalt landete auf den Kollegen, keiner blieb verschont

Ein weiteres Highlight waren die „Attraktiven Handball Damen“. In blauen und roten Tanzsäcken tanzten sie mal Macarena, mal zu bekannten Hits wie: Gangnam Style von Psy. Mit ihren schlichten Kostümen brachten die Frauen dank ihrer offenbar ein Eigenleben führender Körperpartien die Halle zum Toben.

Mit einer Kombination aus Tanz und turnerischen Elementen begeisterten die Förderturnerinnen und die Förderturnen Ligamädels eroberten als Jackson Eight den Saal.

In bayrischen Trachten verkleidet, kamen ehemals aktive Turner und Turnerinnen auf die Bühne. Mit Saltos und waghalsigen Sprüngen boten sie eine rasante Vorstellung und zogen alle Anwesenden in ihren Bann. Nach dieser aufregenden Vorführung versammelte sich der Vorstand des TV Spaichingen auf der Bühne. Zur Ehrung von Prinzessin Tamara von Flower und Power, widmeten sie ihren Tanz dem Motto, 70er Jahre. Nach einem kurzen Tanz, wurden alle Akteure des Abends auf die Bühne geholt.

Natürlich war auch nach dem sehenswerten Programm der Abend nicht dabei und der kunterbunte Zirkus Emilio tanzte bis weit in die Nacht.