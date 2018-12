„TV arbeitet an eigener Zukunft“

Der TV Spaichingen, mit gut 2000 Mitgliedern größter Verein der Stadt, hat beim Übungsleiteressen jüngst das Projekt „Turnverein 2030“ vorgestellt. Der TV Spaichingen ist einer von fünf Vereinen, der innerhalb des Schwäbischen Turnerbundes für dieses Zukunftsprojekt ausgewählt wurde. Redakteur Michael Hochheuser sprach mit dem Vereinsvorsitzenden Dominik Schuhmacher über die Hintergründe.

Welche Vorgeschichte hat das Projekt?

Wir haben bereits 2014 im Vorstand überlegt, wie die Zukunft des Turnvereins aussehen soll, und fünf Projekte gestartet. Das waren zum einen die Serviceverbesserungen für Abteilungen und Mitglieder, eine eigene Geschäftsstelle in zentraler Lage, ein neues Konzept für die TV-Fasnet, eine Veranstaltung über die Abteilungen hinweg für alle Spaichinger – die SWR 1-Disco, die nächsten November wieder steigt – und die Stärkung der Jugendarbeit mit einem Jugendleiter und einem Jugendsprecher im Vorstand. Diese Projekte sind abgeschlossen und müssen nun weiter entwickelt werden.

Und da kam der Schwäbische Turnerbund ins Spiel...

Wolfgang Widmann, unser Abteilungsleiter Turnen, und ich wurden zu einer Vorständetagung des Schwäbischen Turnerbunds eingeladen. Dort wurde das Thema „Sportverein 2030“ präsentiert, federführend ist der STB unterstützt durch die Zukunftsinstitut GmbH in Frankfurt am Main. Wir bekamen die Möglichkeit, kostenfrei an dem Projekt teilzunehmen, und, moderiert vom Turnerbund, an der eigenen Zukunft zu arbeiten – neben Großvereinen wie Sindelfingen. Nach der Vorstellung des Projekts in der Ausschusssitzung haben Vorstand und Abteilungsleiter darüber diskutiert und beschlossen, dass wir das Projekt im gesamten Turnverein ausrollen.

Was ist für die kommenden Monate geplant?

Beim Übungsleiteressen im November haben wir das Projekt „Turnverein 2030“ bereits bekannt gemacht und zur Mitarbeit eingeladen. Es liegen auch schon Rückmeldungen vor. Die Auftaktveranstaltung ist am 8. Februar geplant, dort wird das Projekt diesem Team genauer vorgestellt. Ende April ist ein Workshop-Wochenende in der Landessportschule Albstadt vorgesehen. Unter Kleingruppen werden dann die ausgewählten Zukunftsthemen für Handlungsfelder verteilt. Die Präsentation der Ergebnisse ist für November 2019 terminiert. Dann wird der Ausschuss wieder den Beschluss fassen, diese Themen zur Zukunftsarbeit des Vereins zu machen.

Welche denkbaren Handlungsfelder sehen Sie?

Wir müssen einen Spagat hinkriegen zwischen der Tradition des Turnvereins und den Mega-Trends der Zukunft. Die Mitgliederzahl ist in den vergangenen Jahren leicht gewachsen. Unsere Aufgabe ist es, den Status quo zu halten bzw. auszubauen und neue Ideen für unsere Mitglieder zu entwickeln. Ausgeweitet werden müssen zum Beispiel abteilungsübergreifende Angebote. Ich denke etwa an das Thema Bewegung im Wald, oder innerhalb der Abteilungen sportartverwandte Angebote zu präsentieren. Wir haben bereits Nordic Walking im Programm. Man könnte im Spaichinger Wald rund um Stellen, wo es bereits Sportgeräte gibt, zusätzliche Fitnessangebote aufstellen. Individualisierung ist ein großes Thema – da müssen wir passende Angebote finden. Die Leute müssen zum Sport gehen können, wann sie möchten, morgens und abends und gegebenfalls auch über das Mittagessen.

Welche weiteren Inhalte hat das Zukunftsprojekt?

Wichtige Themen sind Sponsorenkonzept, betriebliches Gesundheitsmanagement, Digitalisierung, Erreichbarkeit der Mitglieder, die Silberne Generation und Jugendarbeit. Wir müssen schauen, wie wir junge Leute für den TV Spaichingen begeistern, und gleichzeitig, wie wir die älteren Mitglieder im Boot halten. Für die Silberne Generation müssen angesichts der demografischen Entwicklung mehr Angebote geschaffen werden. Und auch bei Trends der Zukunft müssen wir mitmachen. So startet als Beispiel im Januar im TV - Kursstudio „Jumping Fitness“, einer neuer Trampolinkurs. Wichtig sein wird, dass das Projekt von einer breiten Mitgliedschaft mitgetragen, diskutiert und entwickelt wird – wir wünschen uns junge Leute, ältere Leute, Frauen, Männer, damit alle Gruppierungen abgebildet sind.

Die Projektgruppe kann bis zu 20 Personen umfassen. Wer Interesse hat, die Zukunft des TV mit zu gestalten, kann sich in der Geschäftsstelle des Spaichinger Turnvereins melden, Telefon 0 74 24 / 96 06 826 oder an c.zimmerer-teufel@tv-spaichingen.de.