TV Aldingen findet weniger Nachwuchs und Helfer

Vor rund 70 Zuhörern hat der TV Aldingen bei der Jahreshauptversammlung auf das letzte Jahr zurückgeblickt. Der aktuelle Betrieb läuft in allen Abteilungen, sie berichten aber von Schwierigkeiten bei der Suche nach Helfern.

Der Vorsitzende Martin Jetter drückte gleich zu Beginn die Hoffnung aus, dass der „Sport- und Spielbetrieb weiter erfolgreich läuft.“ Zehn Mitglieder weniger als im letzten Jahr hat der Verein. „Kein großer Schwund“, wie Kassenwart Karl Trittler sagte. Die größte Abteilung, die der Turner, findet allerdings immer weniger Trainer. Leiterin Doris Gruhler: „Im Moment sind alle Gruppen versorgt, aber es wird immer schwieriger, Übungsleiter und Helfer zu finden.“

Auch beim Eltern-Kind-Turnen gebe es Schwierigkeiten . „Da springt leider niemand ein, wenn Not am Mann ist. Keiner ist bereit, auch mal nur ein Gerät abzubauen.“ Lob hatte Gruhler für die Seniorengruppe der Abteilung übrig. Die unter der Leitung von Reingard Haller weiter wachsende Gruppe - inzwischen hat sie 55 Teilnehmer, die älteste ist 96 Jahre alt - sei ein Aushängeschild. „Die Senioren holen zwar keine Gold- und Silbermedaillen, sind aber eine tolle Gruppe“.

Abteilungen berichten vom Jahr

Für die Skiabteilung musste Martin Jetter von einem Skiurlaub berichten der von zahlreichen „Zwischenfällen, Stürzen und Verletzungen geprägt“ gewesen sei. Die Skifahrer des Vereins können allerdings inzwischen über die Vorkommnisse lachen. Jetter: „Die Überlegung, im nächsten Jahr nur noch blaue Pisten zu fahren, wurde fallen gelassen.“

Elly Wagg-Langmeier hatte positives von der Tischtennisabteilung zu berichten. Zehn neue Spieler habe man gewinnen können, stelle deshalb zwei neue Mannschaften auf. Auch das Training, mit dem neuen, dritten Trainingstag, sei gut besucht.

Ein erfolgreiches Jahr haben auch die Schwimmer hinter sich. Thomas Reiniger konnte auf zahlreiche Medaillen seiner Abteilung bei den württembergischen-, internationalen- und Bezirks-Masters zurückblicken.

Traditionell sind die Volleyballer des TV erfolgreich. Wie Albrecht Regelmann berichten konnte, sind die Damen in der Landesliga weiterhin die am höchsten spielenden Volleyballerinnen im Kreis. In der Jugend fehle allerdings der weibliche Nachwuchs., um eine Mannschaft zu bilden.

Die Badmintonabteilung musste mit einer Mannschaft weniger in die Saison starten. „Auch wir merken: Die Begeisterung für den Vereinssport lässt nach“, sagte Abteilungsleiter Detlef Grau. Die Jugend sei aber weiter recht erfolgreich.

Auch beim Lauftreff gibt es laut Leiter Frank Hopkins wenig frisches Blut. „Viele sind inzwischen Rentner. Seit Jahren haben wir keinen Nachwuchs.“ Auch bei den Wanderungen habe es deshalb trotz meist guten Wetters nur wenige Teilnehmer gegeben.