Turnverein will Heim an Tierfreunde verkaufen

Was zunächst nur eine fixe Idee war, könnte am Donnerstag zum handfesten Projekt werden. Nach Angaben des Turnvereins-Vorsitzenden Edgar Mezger will sich der Spaichinger Verein nun definitiv von seinem Heim loslösen und das Gebäude dem Verein „Menschen für Tiere“ in Spaichingen überlassen. Eine entsprechende Vereinbarung soll bereits Ende vergangenen Jahres getroffen worden sein. „Der Turnverein hat keine optimale Nutzung für das Gebäude“, sagte Mezger am Montag.

Schon seit einiger Zeit hatte es Gespräche gegeben, ob der Tierfreundeverein statt eines Neubaus für ein Tierheim das Turnerheim umbaut. Preislich liegen Neubau und Umbau fast gleichauf, rund 270000 Euro kosten die Projekte jeweils insgesamt. Für das Turnerheim müssten die Tierfreunde wohl 240000 Euro bezahlen, eine Summe die ein unabhängiger Gutachter festgelegt haben soll. Dazu kämen Umbaukosten. Das Turnerheim hat eine größere Nutzfläche als ein möglicher Neubau. Seit letzter Woche liegt daher ein angepasster Förderantrag bei den Landesbehörden, die im Februar über eine Bewilligung des Projekts entscheiden sollen.

Hoffnung auf Zustimmung

Diesen Donnerstag, 27. Januar, treffen sich nun die Turnvereinsmitglieder um 20 Uhr im Spaichinger Kreuzsaal, um über den Verkauf abzustimmen. Mezger hofft auf rege Teilnahme, um sich der Zustimmung weiter Teile des Vereins für das Projekt gewiss zu sein. Sollte der Verkauf klappen, will der Turnverein künftig auf eine Geschäftsstelle in der Stadt ausweichen. Laut Mezger gibt es Gespräche mit weiteren Vereinen. Am Ende könnte eine gemeinsam genutzte Geschäftsstelle mehrerer Vereine stehen. Die Stadt ist an diesen Gesprächen beteiligt.