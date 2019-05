Turnmädchen des TV Spaichingen gewinnen auch zweiten Wettkampf

Die Turnmädchen des TV Spaichingen haben auch den zweiten Wettkampf in der Landesliga in Gerlingen gewonnen. Nach einem spannenden Verlauf lagen sie am Ende 1,10 Punkte vor dem MTV Ludwigsburg I.

Aufgrund der starken Vorlage und des ersten Platzes am ersten Wettkampf starteten die Spaichinger Mädchen nach dem zuvor zweitplatzierten MTV Ludwigsburg I, der beim Sprung 44,20 Punkte vorlegte. Cynthia Müller (10,25 Punkte), Annika Weiß (11,25), Vivien Müller (11,50) und Jule Weiß (12,25) zogen knapp an den Ludwigsburgerinnen vorbei.

Am Stufenbarren kam Ludwigsburg auf 38,15 Punkte. Cynthia Müller übertraf sich selbst mit einer sicheren flüssigen Übung mit 7,90 Punkten. Vivien Müller ging mit 9,40 Punkten vom Gerät. Annika Weiß erzielte mit einer sauberen Übung 8,95 Punkte,, die aus Trainersicht nicht ganz nachvollziehbar waren. Jule Weiß erreichte 10,05 Punkte, so dass der TVS nachzwei Geräten 0,80 Punkte zurücklag.

Am Schwebebalken lieferten die Ludwigsburgerinnen mit einem Gesamtergebnis von 46,15 Punkten eine gute Vorlage. Die Spaichingerinnen kamen aufgrund von Unsicherheiten und drei Stürzen am Zittergerät nur auf 43,25 Punkte und mussten den Rückstand auf 3,80 Punkte anwachsen lassen.

Beim Sprung erreichte der MTV 44,50 Punkte. Kampfbereit startete Cynthia Müller (11,55 P.) mit einer noch nie so gut ausgeführten Übung und hohen Salti, Lara Weiß (12,55), die bis eine Woche vor dem Wettkampf ihren linken Arm ruhiggestellt hatte und aufgrund ihres geprellten Ellenbogen weder am Sprung noch am Barren starten konnte, ging jedoch am Balken und am Boden trotzdem ans Gerät. Mit viel schwierigeren Vorraussetzungen als ihre Teamkolleginnen Annika Weiß (12,05), Vivien Müller (12,60) und Jule Weiß (12,10) zeigte sie ihre Übung mit Sprungverbindung, Drehung, akrobatischer Saltoverbindung und auch Rückwärtsschraube, ohne sich mit ihrem linken Arm abzustützen. Mit vier Wertungen über zwölf Punkten zogen die TVS-Mädchen noch um 1,10 Punkte an Ludwigsburg vorbei.

Trainerin lobt Kampfgeist

B-Kampfrichterin Lea Müller absolvierte zwei neutrale und einen Einsatz als Heimkampfrichter für den TV Spaichingen und perfektionierte in den Trainingseinheiten, besonders nach den Verletzungen, die Übungen der eifrigen Turnerinnen.

„Es war nicht einfach, die Nerven zu behalten, nachdem zwei Geräte ohne Streichwertung absolviert werden mussten. Besonders bemerkenswert war der Kampfgeist von Lara und Vivien, die sich mit starken Schmerzen durch das Training gequält haben, um die Mannschaft unterstützen zu können“, sagte Cheftrainerin Tanja Müller-Russ. Der TV Spaichingen hat nach diesen zwei Erfolgen und über 19 Punkten Vorsprung den Einzug in die Relegation in die Verbandsliga am 6. Juli in Berkheim so gut wie sicher.