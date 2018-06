Turnerinnen aus dem Kreis qualifizieren sich für das Landesfinale

Vier Turnerinnen des TV Wehingen und drei des TV Spaichingen haben sich beim Bezirksfinale Süd für das Landesfinale qualifiziert. Insgesamt waren 13 Teilnehmer aus der Primstadt in den Altersklassen sieben bis vierzehn Jahren und älter in Biberach am Start.

In jeder Altersklasse qualifizierten sich die besten vier Turnerinnen aus den Turngauen Hohenzollern, Nordschwarzwald, Oberschwaben, Schwarzwald, Ulm und Zollern-Schalksburg für das Landesfinale und treten am 23. Juni in Schafhausen/Weil der Stadt gegen jeweils vier Konkurrentinnen aus den Bereichen Mitte und Nord des Schwäbischen Turnerbundes an.

Die Turnerinnen mussten an den vier Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden vorgeschriebene Pflichtübungen (P-Stufen) absolvieren.

Die vier Starterinnen des TV Wehingen, die beim Bezirksfinale für die TSG Balingen antraten, erreichten allesamt das Finale. Betreut und trainiert von Anne Rieger holte sich Johanna Häring (AK 9) den ersten Platz, Steffanie Sauter (AK 9), Loreen Dietmann (AK 10) und Angelina Häring (AK 11) belegten jeweils den zweiten Rang.

Die Spaichingerinnen Hanna Klauser (Altersklasse 7) mit 50,55 Punkten und Evelyn Krieger (AK 8) mit 53,85 Punkten kamen jeweils auf den ersten Platz. Cynthia Müller (AK 11) gewann mit 61.30 Punkten bereits zum dritten Mal in Folge und verteidigte aufgrund souverän geturnter Übungen erneut ihren Titel. Alle drei Turnerinnen haben durch ihre Platzierung unter den ersten vier das Ticket für das Landesfinale gelöst und dürfen dort erneut ihr Können unter Beweis stellen.

Die übrigen Spaichinger Platzierungen in Biberach: AK 9: 7. Lea Marie Barkmann, 9. Amelie Rompf. 15. Leila Marie Fiehn. - AK 10: 6. Malin Hauser, 18. Nele Honer. - AK 11: 6. Lisa Honer. - AK 12: 5. Nina Schändlinger. - AK 13: 8. Jana Honer, 10. Tamira Nichterwitz. - Offene Klasse ab 14: 12. Pia Neumann.