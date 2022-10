Turner laden zur Herbstfeier ein

Die Turnabteilung des TV Spaichingen lädt für Sonntag, 30. Oktober, zur traditionellen Herbstfeier in die Schillerschulturnhalle ein. Ab 13 Uhr suchen die Turntalente des TV Spaichingen in den jeweiligen Altersklassen vereinsintern nach den besten in diesem Herbst. Nach der langen Ferienpause gilt es zu zeigen wer am schnellsten wieder sein Leistungsvermögen erreicht oder sogar ausgebaut hat, heißt es in einer Ankündigung des Vereins.

An den Wettkampf schließt sich ab etwa 15 Uhr noch ein kurzes Schauprogramm an in dem die Kinder und Jugendlichen des TV den Zuschauenden so manchen Salto zeigen und einstudierte Schautänze präsentieren wollen. Neben tollen sportlichen Leistungen werden die Gäste auch kulinarisch verwöhnt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.