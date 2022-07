Turn-Teams aus Spaichingen sahnen ab

Beim Gaufinale der Turner sind gleich drei Mannschaften des TV Spaichingen in Villingendorf angetreten. Alle Teams qualifizierten sich dabei für die nächste Runde auf Bezirksebene und feierten damit einen grandiosen Erfolg.

In der E-Jugend turnten Julius Stitzenberger, Sam Kusmin und Ludwig Kapp. An den Geräten Boden, Sprung, Barren und Reck zeigten die Jüngsten bereits souveräne Leistungen. Hinter dem gastgebenden SV Villingendorf erreichten sie in dieser Altersklasse den zweiten Platz. Ebenfalls auf dem Silberrang turnte sich die D-Jugend-Mannschaft mit Ilias Schäfer, Niklas Pulvermüller, Maximilian Mey, Paul Weber und Luis Kauth.

Konkurrenzlos siegten, mit einem soliden Auftritt an allen sechs olympischen Geräten, die Turner der C-Jugend: Leon Kober, Luke Berner, Niels Mattes, Nico Lippert. Stolz und glücklich über ihre gelungenen Übungen und gewonnenen Pokale sind die Jungs hochmotiviert auch in der nächsten Runde im Bezirksfinale ihr Können zeigen zu können.