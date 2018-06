Turbulentes Jahr für die Musikkameradschaft Hausen

In der Hauptversammlung der Musikkameradschaft Hausen ob Verena hat sich das Thema „Wetter“ wie ein roter Faden durch alle Berichte gezogen. „Das Wetter und die Festerei haben bei uns in keinster Weise funktioniert, so dass wir im abgelaufenen Jahr 2017 eine große finanzielle Delle erlitten haben“, stellte der ersten Vorsitzende Harald Klaiber fest.

Anfang der letztjährigen Misere war das Funkenfeuer, dem Schneegestöber, Wind und Kälte ein rasches Ende setzte. Die Vorstandschaft stimmte mehrheitlich ab, dass 2018 der Funken auch aufgrund der Jubiläumsveranstaltungen und angesichts des Aufwands nicht durchgeführt wird.

Dafür war das Frühjahrkonzert ein Riesenerfolg, dessen erster Teil der Erinnerung an den Tod von Ehrendirigent Wati gewidmet war, während der zweite Teil ein Aufbruch in die neue Ära mit Christoph Hohl wurde. Das zweite Highlight waren die ausverkauften drei Theatervorstellungen. Ein sehr gutes Zusammenspiel von Musikkameradschaft, dem TV und der Spielergruppe habe bewiesen, dass es sich lohnt, in Hausen Theater zu spielen. Insgesamt rund 1000 Besucher aus Nah und Fern seien der beste Beweis dafür, resümierte Klaiber.

Noch Diskussion bedarf die Anschaffung eines neuen Vorhangs in der Verenahalle, insbesondere was die finanzielle Seite angeht. Die beteiligten Vereine seien grundsätzlich bereit, einen Anteil beizusteuern.

Bei der Jugendkapelle müsse man die aktuelle Situation verändern, da eine nachlassende Moral bei den Probenbesuchen erkennbar sei. Ja, stellenweise sei sogar ein Stillstand bei der musikalischen Entwicklung festgestellt worden. Mit einem Elternabend am 15. Februar will man die Situation erörtern und gemeinsam Wege der Problemlösung erarbeiten. Noch-Jugendleiter Maximilian Kaiser war sich sicher, dass das Ganze zu einem guten Ende geführt werden könne. Zurzeit gebe es acht Jugendlichen und fünf Zöglinge.

Neuer Ausschuss soll gebildet werden

Der neue Dirigent, so stellte der Vorsitzende fest, habe einen Veränderungsprozess in Gang gesetzt, was der Kapelle gut tue. Um noch intensiver arbeiten zu können, soll in einer der nächsten Proben ein Literaturausschuss sich gründen, der zusammen mit dem Dirigent die musikalische Ausrichtung und Stückewahl festlegt. Ihm sei voll bewusst, so Klaiber, dass manche Register nicht doppelt besetzt seien und viele daher Einzelkämpfer sind. Deshalb habe die Aufstockung der Reihen einen gewissen Vorrang. Auch um fördernde Mitglieder soll geworben werden.

Dirigent Christoph Hohl sprach von einem turbulenten Jahr, in dem sich musikalisch einiges getan habe. Daran müsse man anknüpfen, um noch mehr zu einer musikalischen Gemeinschaft zu werden, in dem die Musiker auf den Klang, die Intonation und den Anstoß der anderen Musiker hören. Beim Repertoire möchte er den Bereich der symphonischen Blasmusik ausbauen, aber auch die Genre Jazz und Swing stärker einbinden. Über den Zuwachs von zwei Flötistinnen freute sich der Chorleiter. Trotz alles Lobes hielt er die Musiker an, die Proben intensiver zu besuchen.

Während alles gespannt auf den humorvollen und mit vielen Pointen gespickten Schriftführerbericht von Bernd Boschanowitsch wartete, musste Ulrike Heinzler von einem größeren Minus in der Kasse berichten.

Für fleißigen Probenbesuch wurden ausgezeichnet: Bernd Boschanowitsch, Roland Haller, Martin Haller, Silvia Hagen, Christoph Hohl, Rolf Haller, Roland Haller und Rainer Kohler.

Bernd Boschanowitsch gab einen Abriss über das Programm und die Gestaltung der neun Szenen beim historischen Abend am 21. April anlässlich der Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen.

In geheimer Wahl wurde der zweite Vorsitzende Maximilian Kaiser, Schriftführer Bernd Boschanowitsch und die Ausschussmitglieder Gerd Mauthe, Eckhard Maurer bestätigt. Für den ausscheidenden Simon Hermann wurde Sabrina Wohlhüter als Beisitzerin gewählt. Leider konnte kein neuer Jugendleiter gefunden werden.