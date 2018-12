TTC Spaichingen fegt Vöhringen II 9:1 von den Platten

Der TTC Spaichingen hat in der Tischtennis-Bezirksliga die zweite Mannschaft des TTC Vöhringen mit 9:1 von den Platten gefegt. Damit schließen die Primstädter die Vorrunde mit 9:11-Punkten auf dem siebten Platz ab. Die Vöhringer sind nach dieser Klatsche auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Die bisherige Nummer fünf, Arthur Jakoby, kehrt zur Rückrunde zu seinem früheren Verein TTC Wehingen zurück.

Die Hausherren waren von Beginn an hellwach und legten gleich in den Eingangsdoppeln los wie die Feuerwehr. Paitz/Maurer schlugen Kopf/Michel 3:1, ebenfalls 3:1 siegten Dinter/Weidner gegen Bührer/Haigis und besonders hervorzuheben ist die gute Leistung des neuformierten Doppels Staiger/Kübler, die dem Vöhringer Spitzendoppel Bussmann/Stocker in vier Sätzen keine Chance ließ.

Und die Spaichinger legten gleich nach, denn im vorderen Paarkreuz gab es zwei glatte Dreisatzerfolge von Heiko Staiger gegen Michael Stocker und von Heiko Paitz gegen Paul-Heinz Bussmann zur 5:0-Führung. Im mittleren Paarkreuz gewann Markus Kübler in einem hartumkämpften Match gegen Bernd Bührer nach 1:2-Satzrückstand noch mit 11:8 im fünften Satz und am Tisch nebenan bestätigte Frank Dinter seine starke Form auch gegen Volker Kopf und gewann sicher mit 3:1, sodass die wie aus einem Guss spielenden Gastgeber bereits auf 7:0 davongezogen waren.

Den ersten und einzigen Vöhringer Punkt holte dann ein stark spielender Reiner Michel, der gegen Sven Weidner mit 3:1 siegreich blieb.

Die Spaichinger ließen sich davon aber nicht beeindrucken, denn Frank Maurer fertigte Bernd Haigis 3:0 ab und als Heiko Staiger nach Topleistung Paul-Heinz Bussmann in fünf Sätzen (11:6 im fünften Satz) niederkämpfte, war der vielumjubelte 9:1-Heimerfolg unter Dach und Fach.