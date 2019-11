TTC Spaichingen erreicht nach 5:8-Rückstand noch ein 8:8

In der Tischtennis-Bezirksliga hat sich der TTC Spaichingen im Verfolgerduell von der zweiten Mannschaft der TG Schwenningen 8:8 getrennt. Aufstieger TTFC Dürbheim verlor beim TTC Vöhringen 5:9.

TTC Spaichingen – TG Schwenningen II 8:8. In dieser hartumkämpften, über vier Stunden dauernden Partie lagen die Primstädter bereits mit 3:6 und 5:8 im Rückstand. Mit großer Moral holten die Spaichinger aber noch ein am Ende leistungsgerechtes Remis. Acht Spiele wurden erst im fünften Satz entschieden, die Gäste aus Schwenningen gewannen davon fünf. Die Spaichinger Heiko Paitz und Frank Dinter gewannen jeweils beide Einzel, Paitz gewann außerdem auch beide Doppel zusammen mit Vasile Gaivas. In der Tabelle bleibt der TTC Spaichingen I mit jetzt 12:4 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, am kommenden Samstag gastiert der TSV Nusplingen II in der Primstadt.

Die Spiele im Einzelnen, Spaichingen erstgenannt: Paitz/Gaivas – D. Rapp/Reihard 3:1, Dinter/Merkt – Seyfried/R. Rapp 2:3 (9:11 im fünften Satz), Hadzihasanovic/Kübler – Mahler/Stieber 0:3; Heiko Paitz – Dominik Rapp 3:1, Vasile Gaivas – Jens Mahler 0:3, Mahmut Hadzihasanovic – Christoph Seyfried 2:3, Markus Kübler – Klaus-Dieter Stieber 2:3, Frank Dinter – Michael Reinhardt 3:2, Kay Merkt – Ralf Rapp 2:3 (11:13 im fünften Satz), Heiko Paitz – Jens Mahler 3:1, Vasile Gaivas – Dominik Rapp 3:0, Mahmut Hadzihasanovic – Klaus-Dieter Stieber 2:3, Markus Kübler – Christoph Seyfried 0:3, Frank Dinter – Ralf Rapp 3:0, Kay Merkt – Michael Reinhardt 3:2 (12:10 im fünften Satz), Paitz/Gaivas – Mahler/Stieber 3:2 (11:9 im fünften Satz).

TTC Vöhringen – TTFC Dürbheim 9:5. Trotz einer guten Leistung musste sich der TTFC Dürbheim in Vöhringen geschlagen geben. Nach den Doppeln stand es bereits 3:0 für die Gastgeber. Zwei der drei Doppelspiele gingen für den Aufsteiger im fünften Satz jeweils 9:11 verloren. Vöhringen erhöhte durch Siege gegen Bronner und Zepf auf 5:0. Im mittleren Paarkreuz gewannen Balog und S. Mauch für den TTFC. Die Vöhringer stellten durch Erfolge gegen Lücking und Ragg den 7:2-Zwischenstand her. Die Dürbheimer kamen noch einmal zum Anschluss, nachdem Bronner, Zepf und S. Mauch erfolgreich waren. Doch dann verloren Balog und Lücking zum 9:5-Endstand.