TSV Denkingen will noch attraktiver werden

Eine starke Jugendarbeit und attraktive Sportangebote zeichnen den TSV Denkingen aus, wie in der gut besuchten Jahreshauptversammlung des TSV in der Alten Turnhalle deutlich wurde.

Im Rahmen der Hauptversammlung konnte Vorsitzender Peter Doser mehrere aktive langjährige Turner ehren.

Das TSV-Ehrenzeichen in Silber erhielten Christina Hafner, Tami Liebermann, Daniela Doser und Manuel Hafner.

Das Ehrenzeichen in Gold ging an Martin Schneider und Peter Doser.

Zum neuen Ehrenmitglied wurde nach 50jähriger Vereinszugehörigkeit Hans Gassner ernannt.

Der Vorsitzende Peter Doser stellte die aktuelle Jahresarbeit des 678 Mitglieder starken Turnvereins vor. So war auch das Vereinsjahr 2017/18 wieder ereignisreich und mit viel Arbeit verbunden, „nicht nur für mich“, so der Vorsitzende, „sondern auch für die Mitglieder und Freunde des Vereins“.

Der TSV könne sich glücklich schätzen, Sportangebote für alle Altersklassen anbieten zu können. Es geht los beim Eltern-Kind-Turnen, über die Jugendgruppen bis hin zu den Breitensportgruppen. Die Gruppen werden von 21 Übungsleiter betreut. „Seit Kurzem können wir eine weitere lizenzierte Übungsleiterin in unseren Reihen begrüßen“, so Doser. „Nadine Hafner hat ihre Lizenz zum Übungsleiter C – Eltern-Kind und Kleinkinderturnen abgelegt. Derzeit befinden sich noch drei Mitglieder in der Ausbildung zum Übungsleiter C – Fitness und Gesundheit Erwachsene und Ältere.“

„Unser Bestreben ist es, den Verein attraktiver zu machen“, so der Vorsitzende. Die 2016 ins Leben gerufenen Gruppen Power-Fitness und MTB haben sich etabliert. Neu hinzu gekommen sind die Gruppen Basketball und Ninja Academy. Übungsleiter sind Daniela Doser und Markus Ramsperger. Ein Zeichen dafür, dass im Verein insbesondere die Übungsleiter gute Arbeit leisteten, sei der Zuspruch von auswärtigen Mitgliedern für die TSV-Sportangebote, so der Vorsitzende.

Vereinbarung zum Jugendschutz

Peter Doser führte weiter aus, dass der TSV Denkingen der Vereinbarung zwischen dem Sportkreis Tuttlingen und dem Amt für Kinder, Familie und Jugend des Landkreises Tuttlingen beigetreten sei. Ziel der Vereinbarung ist es, dem Schutzbedürfnis der Kinder und Jugendlichen, die außerhalb der Familie ein Vertrauensverhältnis mit ehrenamtlich tätigen Personen eingehen, gerecht zu werden. Mittel dazu sind Sensibilisierung und Aufbau von präventiven Maßnahmen, Vorgehen bei der Kindeswohlgefährdung und Ausschluss einschlägig vorbestrafter Personen aus Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe.

Nach dem ausführlichen Bericht der Schriftführerin Bianca Benne folgte der Bericht der Jugendleiterin Daniela Doser. Erstmals gab es einen Übungsleiter-Workshop, um den Übungsleitern mehr Sicherheit zu vermitteln und um die Kinder zukünftig noch besser bei ihrer turnerischen Entwicklung zu unterstützen. Mit dem Projekt „Freude am Turnen“ ist der TSV unter die besten Zehn des Bodensee-Kreises gekommen und wurde zur Verleihung des Lotto Sportjugend-Förderpreises am 6. Mai nach Rust eingeladen. Der Jugendausschuss erhielt einen Anerkennungspreis in Höhe von 400 Euro. Trainingslager der TSV-Jugend, Sportstunde an der Wassertretanlage, Bobbycar-Turnen, Vereinsmeisterschaften und TSV-Herbstfeier, listete die Jugendwartin als weitere Aktivitäten auf.

Kathrin Dressler schrieb schwarze Zahlen im Kassenbericht. „Das ist Vereinsleben pur, bei dieser Menge von Jugendarbeit“, lobte Bürgermeisterstellvertreter Achim Lewedey.

Bei den Wahlen gab es nur eine kleine Veränderung. Martin Fetzer übernimmt nur noch den Kampfrichterwart, als Oberturnwart hört er auf. Ein Nachfolger wurde noch nicht gefunden. Vorsitzender Peter Doser und Kassiererin Kathrin Dressler wurden bestätigt. Gleiches gilt für die Jugendleiter Mary Obele und Florian Ott sowie die Kassenprüfer Helga Hafner und Werner Brehm.