TSV Balgheim patzt im Derby gegen TV Spaichingen II

Ausgerechnet im Derby gegen den TV Spaichingen II haben die Handballer des TSV Balgheim den ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Nach 60 Minuten musste sich der Tabellenführer der Kreisliga A in der Spaichinger Sporthalle mit einem 25:25 (11:13) zufrieden geben. Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Die Führung wechselte ständig. Dank drei Treffern in Folge gingen die Gäste mit einem Vorsprung in die Pause. Auch im zweiten Durchgang konnte sich keine Mannschaft absetzen. Beim Stand von 24:25 hätte die TVS-Reserve kurz vor Schluss die Partie entscheiden können. Aber die Primstädter vergaben einen Siebenmeter. Im Gegenzug gelang Balgheim der Ausgleich. In dieser Szene hält TVS-Schlussmann Dennis Rusch gegen Balgheims Tobias Kolb. Der Torhüter hielt sensationell und war bester Spieler auf dem Parkett. Beste Torschützen: Balgheim: Jens Werth 6, Spaichingen: Jonas Palilla 8/1.