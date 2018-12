Trompete und Orgel erklingen

Die Katholische Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in Spaichingen bietet am Sonntag, 13. Januar 2019, um 17 Uhr den besonderen Rahmen für das traditionelle Neujahrskonzert. Der Klassiktrompeter Bernhard Kratzer (Stuttgart) und der Organist Paul Theis (Stuttgart) präsentieren an der Mönch-Orgel glanzvolle Trompetenkonzerte und virtuose Orgelwerke unter anderem von Torelli, Telemann, J. S. Bach, Mozart und Humperdinck.

Zur Aufführung kommen barocke Trompetenkonzerte und meditative Werke für Corno da caccia unter anderem von Torelli, Telemann, Corelli und Humperdinck. Einen weiteren Höhepunkt bildet weihnachtliche Orgelmusik von J. S. Bach und W. Best, von Paul Theis gespielt und interessant wie unterhaltsam erläutert.

Bernhard Kratzer, Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart avancierte in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands. Schon als Student begeisterte er sich unter dem Einfluss des jüngst verstorbenen Altmeisters Maurice André für die Instrumentalkombination Trompete und Orgel.

Durch sein Ausloten der vielfältigen klanglichen Möglichkeiten, seine Bearbeitungskunst und sein stetiges Streben, die heroisch strahlenden Aspekte der Trompete mit der Natürlichkeit der Singstimme und der Virtuosität eines Streichinstrumentes zu kombinieren hat er Maßstäbe gesetzt.

Seiner Piccolotrompete entlockt er zarteste Pianoklänge, perlende Koloraturen und jubelnde Töne. Seine Tongebung ist von auffälliger Dezenz und Wärme. Auch in der Höhe spielt er aufs Feinste ausbalanciert. Bernhard Kratzers künstlerisches Schaffen ist in mittlerweile über zehn CD-Einspielungen dokumentiert.

Der Organist Paul Theis ist seit mehr als 20 Jahren der kongeniale, musikalische Partner des Ausnahmetrompeters. Der Preisträger namhafter Orgelwettbewerbe (wie der Wiesbadener Bach-Woche, Dom zu Speyer, Odense/Dänemark) war von 1984 bis 1987 Organist der Zisterzienser-Abtei Marienstatt/Westerwald. Eine rege Konzerttätigkeit als freischaffender Organist, Dirigent und Gesangssolist im In- und Ausland sowie zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein künstlerisches Niveau.

Karten für das Neujahrskonzert in der Stadtkirche in Spaichingen gibt es in Spaichingen beim Katholischen Pfarramt, Telefon 07424 / 95 84 00, bei Grimms lesen & genießen, Telefon 07424 / 960 73 79, der Ticketbox Tuttlingen, unter Telefon 07461 / 91 09 96, und unter www.reservix.de, oder www.heroicmusic.de.