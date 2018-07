Triple für Spaichinger D-Junioren

Die D-Junioren des SV Spaichingen haben sich die Fußball-Bezirksmeisterschaft gesichert. Im Endspiel siegte die Mannschaft aus der Primstadt im Duell der beiden Staffelsieger 3:1 gegen die SG Hardt-Lauterbach. Nach einem anfänglich offenen Spielgeschehen erarbeitete sich Spaichingen zunehmend Vorteile und ging durch Tore von Elias Moosmann und Luis Wibiral 2:0 in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Spaichingen das Geschehen aufgrund der konzentriert vorgetragenen kompakten und ausgeglichenen Mannschaftsleistung unter Kontrolle. Ommo Kurz erzielte das 3:0. Wenige Minuten vor dem Ende des Spiels markierte Hardt-Lauterbach den Anschlusstreffer. Mit dem Gewinn der Bezirksmeisterschaft, dem Staffelsieg in der Leistungsstaffel und dem zu Beginn des Jahres gewonnenen Titel des Hallenbezirksmeisters haben die Spaichinger D-Junioren das „Triple“ in der Saison 2017/2018 geschafft.