Trinity Mountain Dancer formieren sich neu

Innerhalb kürzester Zeit haben sich die Trinity Mountain Dancers, kurz TMD, neu formieren müssen. Der Grund, so eine Mitteilung der Gruppe, war die plötzliche Abspaltung des kompletten Ausschusses mit Diana Gruler als bisherige Gruppenleiterin. Auch Tanztrainer Peter Wehrle habe seinen Posten aus persönlichen Gründen aufgegeben.

Damit die Ära „Line Dance in Spaichingen“ nicht Vergangenheit wird, haben sich die Tänzer kurzentschlossen neu aufgestellt. Silvia Weber hat die tänzerische Leitung für die TMD übernommen. Unterstützt wird sie dabei von Ulrike Schmieder als neue Gruppenleiterin, die seit Gründung der Trinity Mountain Dancers im Sommer 2017 zum festen Bestandteil der Line Dancer gehört.

Die Freude an der Bewegung zur Musik als Gemeinschaftserlebnis sowie das Bestehen der Gruppe und die weitere Entwicklung habe sie motiviert, die Gruppenleitung zu übernehmen.

Neues Team für die Organisation

Nicht nur der gesamten Gruppe war es wichtig, dass es mit den Trinity Mountain Dancers weitergeht, sondern auch für Anke Leiber und Nicole Arnhold, die mit viel Engagement für den Erhalt der Gruppe gekämpft haben. Als neu gewählte Bindeglieder möchten sie für die Belange der Line Dancer da sein. Dabei übernimmt Anke Leiber die organisatorischen Anliegen, während sich Nicole Arnhold für die Öffentlichkeitsarbeit bereit erklärt hat.

Für Silvia Weber beginnt nun eine neue Herausforderung, denn als Trainerin gegenüber der Gruppe zu stehen ist für sie Neuland. Obwohl sie selbst schon mit elf Jahren die Leidenschaft für das Tanzen entdeckte, und seit zwei Jahren Line Dance unter professioneller Leitung in Rottweil trainiert, ist es doch etwas anderes, die verschiedenen Schrittfolgen zu erklären.

Start in ein neues Kapitel

Für den symbolischen Neustart der Gruppe hatte sich Silvia Weber den Mambo N° 5 ausgesucht, der sich schon nach kurzer Zeit zeigen lassen konnte. Neben Spaß am Tanzen und der Musik, ist es der neuen Trainerin wichtig, dass jeder gerne in die Tanzstunde kommt. Deshalb werden alle bisher gelernten Tänze weiter so lange geübt, bis sie wirklich sitzen. Und so bebten bis zum Abend wieder die Bretter in der alten Halle.

Neu für die aus über 60 Tanzbeinen bestehende Gruppe war ein sogenanntes rotierendes System, bei dem jede Reihe nacheinander vorrückt. Dabei haben auch die Frauen in den hinteren Reihen die Möglichkeit, die Schritte von der ersten Reihe aus zu sehen. Zu einem Tanz werden zudem zwei verschiedene Lieder gespielt, um ein besseres Rhythmusgefühl und flexibleres Tanzen zu ermöglichen. Außerdem stehen nun verstärkt erfahrenere Line Dancer den neuen Mitgliedern zur Seite.

Männer sind willkommen

Weil Line Dance von Kindheit an bis ins hohe Alter getanzt werden kann, ist für die 50 Jahre alte Silvia Weber Abwechslung sehr wichtig. So hat sie neben Blues, Schlager, Country auch Balladen oder Popmusik im Repertoire. Damit ist auch wirklich für jede Altersgruppe etwas dabei. Für viele Frauen ist es zudem praktisch, dass bei diesem Tanzsport kein Partner erforderlich ist.

Dies sollte aber nicht wortwörtlich genommen werden, denn bis auf einen Mann, der mit seiner Begleitung dazu gekommen ist, sind die Frauen in der Überzahl. Dabei würden auch die Herren mit Sicherheit Freude am Line Dance haben.