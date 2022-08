Trinity Montain Dancers tanzen für Hospizbewohner

Nach dem Auftritt am Stadtfest hatten die Trinity Montain Dancers vom SV Spaichingen einen weiteren Auftritt, dieses mal im Hospiz. Die Leiterin Monika Blamberger begrüßte die Tänzerinnen, die bereits zum dritten Mal für die Patienten auftraten.

Zu den typischen Contry-Klängen tanzten die Frauen unter den Anweisungen von Silvia Weber nach den Melodien Irish Stew, Patsy Fagan, Lord Help Me und andere. Beim LineDance in einer Linie aufgestellt ging es in synchroner Formation los mit Cross – rock – seitwärts – Seit. Die Zuschauer wippten bereits nach den ersten Takten mit den Füßen mit oder klatschten zum Rhythmus in die Hände.

Zum Schluss erfolgte die Einladung der Hospizleitung, diese Auflockerung für die Heimbewohner bald zu wiederholen.