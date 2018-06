Transsexuell: Geboren im falschen Körper

Schornsteinfeger sollen ja bekanntlich Glück bringen. Eve Hauck, die früher mal Uwe hieß, ist Schornsteinfegerin und betreut unter anderem die Haushalte in der Gemeinde Wehingen und Umgebung. Eve Hauck ist transsexuell – im männlichen Körper lebt ein weibliches Inneres.

Öffnet man die Tür, ist man zunächst einmal überrascht über die nicht gewöhnliche Erscheinung: lange Haare zu einem Knoten auf dem Kopf gebunden, geschminkte Augenpartien, zahlreiche Piercings an der Unterlippe, überlange schwarze Fingernägel, Riesenohrringe, tätowierte Arme, auch der Hals ist spinnennetzartig tätowiert. Alles in allem denkt niemand daran, dass sich hinter dieser ungewöhnlichen Fassade der handwerkliche Beruf eines Schornsteinfegers verbirgt. Und doch stimmt es. Eve Hauck nimmt den Beruf ernst und hat Spaß daran.

Das Anderssein wurde im Elternhaus verdrängt

Eve Hauck ist gerne bereit, über sich zu erzählen, was in unserer Gesellschaft nicht immer konfliktfrei möglich ist. 44 Jahre alt ist sie, die man ihr nicht ansieht. „Ich hab mich halt gut g'halta“, sagt sie und lächelt, während sie den Kehrbesen durch den Kamin zieht. „Mein Bruder ist auch Kaminfeger in Radolfzell und hat mich vom Beruf des Schornsteinfegers überzeugt.“

„Transsexualität isteine anerkannte Krankheit“, sagt Eve Hauck. „Man ist praktisch im falschen Körper geboren und es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist“. Im Elternhaus habe man dieses Anderssein „verdrängt“, aber im beruflichen Alltag sei es nicht so präsent.

Hilfe beim Psychologen

Irgendwie habe in ihr immer der Gedanke geschlummert, etwas zu unternehmen, daher den Weg zum Psychologen gesucht, der sie jetzt auch betreue und dahingehend unterstütze, sich einer Geschlechtsumwandlungsoperation zu unterziehen. Von Gesetzes wegen sei diese psychologische Betreuung auch vorgeschrieben, um sich letzten Endes ganz sicher zu sein, dass man dies wolle. Jetzt sei sie auf dem richtigen Weg.

Der erste Schritt sei die Namensänderung gewesen, die beim Amtsgericht in Ravensburg beantragt werden musste und jetzt „durch“ sei, sagt Eve Hauck. Die geschlechtsangleichende Operation sei beantragt und soll im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

Die Umgebung tut sich schwer

Während Eve Hauck sich schon längst über Körper und Gefühle im Klaren ist, tut sich die Umgebung oft noch schwer mit der Vorstellung, dass es so etwas gibt und, was noch wichtiger ist, dass man so etwas auch anerkennen und verstehen lernen muss. Eve Hauck ist sich sicher, dass der von ihr eingeschlagene Weg richtig ist. Auch ihr Chef stehe 100 Prozent hinter ihr.

Und wenn man Umgangsformen und Beruf in den Vordergrund stellt, kommt man zu der Überzeugung, dass Eve Hauck ein ganz normaler, sympathischer Mensch ist, der sich nichts mehr wünscht, denn als solcher akzeptiert zu werden.

