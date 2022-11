Traktorfreunde spenden an Hospiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Damit es eine runde Summe gibt, haben die Traktorfreunde unterm Berg aus Spaichingen und Umgebung den Reinerlös aus ihrer Teilnahme beim Stadtfest Primtalsommer aufgerundet. Sie spendeten 1000 Euro an das in Spaichingen beheimatete „Hospiz am Dreifaltigkeitsberg“. Mit großer Freude nahm die Hospizleitung Susanne Schell sowie der Leiter des Hospizvereins den Scheck beim Hospiz in Empfang. Mit dabei einige Mitglieder der Traktorfreunde und der „Dukes“. Denn die Band hatte ebenfalls zugunsten des Hospizes beim Stadtfest gespielt. Standesgemäß war die Gruppe mit einem alten Traktor angetuckert.