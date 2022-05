Böttinger Laden macht bei Fernsehsendung „Zwischen Tüll und Tränen“ mit

Der Traum soll schon hinter der Türe beginnen, das ist ganz klar. Viel Weiß, barocke Vintagemöbel, Kronleuchter, Dekotauben, viel Glitzer und Duft. Doch das ist erst die Vorstufe zum Himmel. Es ist das Blumen- und Dekogeschäft, das neben erlesener Floristik auch ganz bodenständig Setzlinge für den Frühling verkauft.

Hörst du mich noch? Christian Sailler

Der Himmel, dafür steigen junge oder auch ältere Frauen zusammen mit Christian Sailler („Ich bin der Chris“) die Treppen hinauf ins obere Stockwerk. Und dort ist der Wirklichkeit gewordene Traum kleiner Mädchen, die Prinzessinnen werden wollen: ein Traum von Strass, Pailletten, Stickereien, Tüll, Seide – Hochzeitskleider an langen Kleiderstangen oder angeschmiegt an Schneiderpuppen.

„Hörst du mich noch?“, sagt Chris, der alle sofort duzt und gern von allen geduzt werden will. Das ist natürlich ein Witz, denn er legt gerade zweieinhalb Meter von der künftigen Braut entfernt das Rund der opulenten Schleppe dekorativ im Halbkreis auf den Boden.

Die Kamera ist dabei

Wie Seniz Kappeler, 28, ihr Brautkleid aussucht, ist keineswegs streng geheim, zumindest nach der Hochzeit nicht. Denn der Privatsender Vox ist dabei für die Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“.

In der Ausstrahlung vom 2. Mai war ihre Geschichte zu sehen (und ist online noch abrufbar). Die Sendung ist immer gleich aufgebaut: Je Sendung drei Brautstudios in der ganzen Republik – natürlich dominieren die großen Namen wie München oder Hamburg neben Böttingen – lassen sich begleiten, wenn eine Braut ihr Kleid aussucht.

Seit Januar in Böttingen

Seit Januar ist Christian Sailler jetzt in Böttingen mit seinem Laden „Blumenliebe und Braut“. Der erste Teil des Namens kommt von seinem Beruf.

Er ist Florist, der zweite von seinem zweiten Standbein Brautmode, das er vor fünf Jahren aufgestellt hat. Bisher war Sailler in Tuttlingen und ist jetzt auch mit dem Geschäft in seinen Wohnort Böttingen gezogen, wo der 41-Jährige mit seinem Mann Alexander, einem Böttinger, seit drei Jahren verheiratet ist.

Dass er schwul ist und auch hobbymäßig seit 30 Jahren Travestieshows macht, ist das Besondere in seiner Branche.

Denn vielleicht fühlen sich die Bräute bei ihm eher aufgehoben. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen rührend, mit wie viel Begeisterung, Humor, Sach- und Detailkenntnis und auch einer Prise Selbstironie er bei der Sache ist.

Blumen und Dekorationen fügen sich geschmackvoll zusammen. (Foto: Regina Braungart)

Wenn Chris Sailler in der Sendung sein „Werk“, also eines von ihm vorgeschlagenen Kleid, mit gewünschten Änderungen wie breiteren Trägern dann an der Braut sieht, legt er den Kopf schief, als ob er gerade seine eigene Tochter, die schönste aller Frauen, im Spiegel sehen würde.

Es sei auch immer nur eine Braut im Laden. Der ist auf beiden Stockwerken in der ehemaligen Volksbank eingerichtet und Chris Sailler freut sich, dass sein Vermieter so großzügig auf seine Wünsche eingegangen ist.

Der Boden jedenfalls glänzt in poliertem Granit, der Raum mit seinem 180 Quadratmetern hat ein Sofa, wandhohe Spiegel und jede Menge Platz.

Echte Bräute, echte Geschichten

Die Sendungen sind übrigens nicht gestellt. Es sind echte Bräute, die sich ihr echtes Kleid aussuchen und mit ihren echten Freundinnen und meist auch der Mutter dabei sind - genauso, als ob das Fernsehen nicht dabei wäre.

Stundenlang hat der gebürtige Eiffeler mit dem entsprechenden Zungenschlag hierfür Geduld. Zu lang, zu wenig glitzerig, zu gediegen, zu weiß – Sailler verzieht keine Miene bei den Kritikpunkten auch der wählerischsten Braut und bringt einfach den nächsten Vorschlag.

Und so hängen nach einer Anprobe schon auch mal acht, zehn oder mehr Kleider im separaten Anproberaum.

Zu 99 Prozent ist es dann doch etwas anders. Chris Sailler

Trend sei derzeit „Bohemian“, informiert Sailler. An Formen gibt es vor allem folgende: „Prinzessin“ mit weit ausgestelltem Rock und kurzem Oberteil, was eine schöne Taille macht. Dann die „A-Linie“, die klassisch fließend ist, und die „Meerjungfrau“, die um die Hüfte eng geschnitten ist.

Die erste Frage ist immer: Wie hat sich die Braut das Kleid vorgestellt – „und zu 99 Prozent ist es dann doch etwas anders“, lacht Chris Sailler.

Was gerade Mode ist, verfolgt er natürlich. Als Florist mache man das sowieso. Derzeit sind Blumen der 70er-Jahre im Trend. Und bei Hochzeitsmessen orientiere er sich zusätzlich über die Hochzeitsmode.

„Jede Braut ist besonders“, sagt er. „Sie will einmal im Leben eine Prinzessin sein.“

Bei einer Hochzeit stehe den ganzen Tag über die Braut im Mittelpunkt und über das Kleid spreche man noch nach Jahren. Das sei den Bräuten dann auch der immense finanzielle Aufwand einer Hochzeit mit Hochzeitslocation, Musik, Kleid, passender Deko und Blumenschmuck wert.

Eine eigene Kollektion

„Chris de Fleur“ heißt seine eigene Kollektion mit viel floralen Elementen. Sich mit diesen schönen Stoffen und Kleidern zu beschäftigen liebt der 41-Jährige.

Er verkaufe jedes Modell nur genau ein Mal und arbeite mit Ateliers zusammen, die dasselbe Kleid höchstens in einer ganz anderen Region liefern.

Die zig Kleider, die zur Anprobe bereitstehen, kosten ein kleines Vermögen, die Preisspanne gehe von 900 bis 5000 Euro. Aber sie sind Anprobekleider, das Hochzeitskleid wird dann haargenau auf die Braut zugeschnitten.

Viele "Curvy" Bräute

Derzeit gebe es sehr viele „curvy“, also kurvige Bräute, mit einer Größe ab 44. Wie schön diese Frauen dann auch bei nicht-barbiehaften Maßen aussehen, ist auf Fotos und in der Sendung zu sehen.

30 Jahre Travestieshows – da habe er wohl einen Sinn für Frauen entwickelt, sagt Chris Sailler. Für die Haare, die Stöckeschuhe, die Bewegungen. Und wenn einer Braut dann vor Rührung die Tränen in die Augen treten, wenn sie sich in ihrem Traumkleid sieht, „dann heulen wir alle zusammen“.

Seniz Kappeler jedenfalls, die von zwei Freundinnen und ihrer Mutter Gülhan begleitet wird, findet in der neuesten Sendung schließlich ihr Traumkleid und tatsächlich: Da sind sie, die Tränen.