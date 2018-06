Tour de France startet in Sallanches

Am Donnerstag, 21. Juli, startet die 18. Etappe der Tour de France, ein Bergzeitfahren, in Spaichingens Partnerstadt Sallanches – eine große Chance für die Stadt, sich nicht nur den Menschen vor Ort, sondern der ganzen Welt zu präsentieren. Kein Wunder, dass in Sallanches rund um den Start der Etappe einiges geplant ist.

„Bürgermeister Georges Morand ist sehr glücklich darüber, Gastgeber der Tour de France zu sein. Er ist selbst ein großer Fan der Tour“, sagt Virginie Lebon, Pressesprecherin der Stadt Sallanches. Und ähnlich wie dem Bürgermeister geht es laut Lebon auch den anderen Bewohnern Sallanches. Die ganze Stadt ist bunt geschmückt und viel wird im Vorfeld des Etappenstarts vorbereitet. Da es sich bei der 18. Etappe, die in der Stadt startet, um ein Einzelzeitfahren am Berg handelt, wird der Start der Fahrer längere Zeit in Anspruch nehmen. Viel Zeit also für die Stadt, sich den Fahrrad-Fans zu präsentieren.

„Die Stadt wird die Tour de France den ganzen Tag feiern. Zum Beispiel haben wir in der Alten Post eine Ausstellung mit dem Thema ’Sallanches und seine Liebesgeschichte mit dem Fahrrad’. Außerdem gibt es einen Stand, an dem sich Gastronomie und Industrie der Stadt präsentieren“, sagt Lebon. Nicht zuletzt wird Sallanches auch in der französischen TV-Show „Village départ“ auf France TV zu sehen sein, die von dort gesendet wird. Ab 16.05 Uhr überträgt auch die ARD die Tour aus Sallanches.

Obwohl Sallanches schon im Jahr 2003 einmal Gastgeber eines Etappenstarts bei der Tour de France war, kann Virginie Lebon nicht genau sagen, wie sehr die Stadt insgesamt von der Tour profitiert. Laut der Zahlen, die die Tour-Veranstalter den teilnehmenden Städten vorlegen, ist der positive Einfluss aber enorm. Im Durchschnitt schauen, laut der Statistiken der Veranstalter, rund vier Millionen Menschen die Touretappen im Fernsehen an. Rund zehn bis zwölf Millionen, davon 20 Prozent Nicht-Franzosen, kommen insgesamt jedes Jahr an die Strecke. Die Startorte wie Sallanches sind mindestens 30 Minuten im Fernsehen zu sehen. Die Tour de France biete den Städte so eine große Plattform, um bekannter zu werden und auch, um den Tourismus anzukurbeln, sagen die Veranstalter.

Bürgermeister Georges Morand ist aber noch etwas anderes wichtig, wie er im Programm zum Tourstart in Sallanches schreibt: Der Etappenstart gebe der Stadt unter anderem die Möglichkeit, ihren Bewohner Charly Mottet zu ehren. Der frühere Profi-Radrennfahrer konnte Anfang der 90er drei Etappen der Tour de France gewinnen. Leider aber keine, die in seiner Heimatstadt gestartet ist. Vielleicht kommt der Sieger dieser Etappe, die von Sallanches ins 17 Kilometer entfernte und rund 530 Meter höher gelegene Megève führt, aber ja in diesem Jahr wenigstens aus Frankreich – oder aus Deutschland.

Die 18. Etappe der Tour de France von Sallanches nach Megève ist am Donnerstag ab 16.05 Uhr in der ARD zu sehen.