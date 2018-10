Tollpatschig den Mut fördern

Ein paar Akkorde auf der Gitarre und los geht’s. Theo Tollpatsch fängt an zu singen, fordert die Kinder auf einzusteigen und schon legen die Kleinen nach. „Jedes Kind kann irgendetwas gut“ – unter diesem Motto ist am Freitagnachmittag Jörg Schreiner alias Theo Tollpatsch vor rund 130 Zuschauern in der Stadthalle Spaichingen aufgetreten.

„Die Show soll in erster Linie Spaß machen“, sagt Schreiner. „Speziell in diesem Projekt wollen wir aber auch das Selbstbewusstsein der Kinder stärken.“ Zu der Show gibt es ein passendes Buch und ein Hörspiel. Das spielerische Konzept solle den Kindern Mut machen, ihre Talente zu entdecken und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Schreiner selbst ist als Musiker zur pädagogischen Kindershow gekommen. Nun ist er Geschäftsführer von „Entertainment for Kids“, dessen Produkte in erster Linie einen „pädagogischen Mehrwert“ haben sollen. Die Themen, welche von den acht Mitarbeitern erarbeitet werden, sind vielfältig. So gehöre auch die „Begegnung der Kulturen“ und „Rock4Kids“ zum Programm.

Das Unternehmen ist mit den Shows im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Schreiner selbst arbeitet neben seiner Funktion als Geschäftsführer außerdem als Sprachförderer für Kinder mit Migrationshintergrund.