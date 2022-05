Tolle Überraschung für die Baldenberg-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Leergutannahmestellen sind nichts Außergewöhnliches. Besonders ist es aber, wenn die Kunden eingeladen werden, ihren Pfandzettel nicht einzulösen.

Die sechs Einkaufsmärkte von Edeka Milkau haben alle neben ihren Leergutautomaten Boxen, in die Edeka-Kunden ihre Pfandzettel für wohltätige Zwecke spenden können. Familie Milkau hat mit diesem Geld in der Vergangenheit bereits viele Kindergärten, Büchereien, gemeinnützige Vereine und Ähnliches im Kreis Tuttlingen unterstützt.

Im Herbst letzten Jahres gab es für entsprechenden Einrichtungen und Organisationen erneut die Möglichkeit, sich für die auf diese Weise eingegangenen Spendengelder zu bewerben.

Dieses Angebot hat die Lehrerin Jutta Keil mit ihrer Klasse gerne genutzt - gibt es doch so viele förderliche und spannende Unternehmungen wie zum Beispiel Theatervorführungen, Reitangebote, Kletterparkbesuche, Waldaktionen, gemeinsame Mahlzeiten und so weiter, die wunderbare Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen, aber alle viel Geld kosten.

Riesig war nun die Freude, als diese Woche Christine Klausmann, die in der Verwaltung von Edeka Milkau tätig ist, mit einem großen Scheck in Höhe von 1285 Euro in der Baldenberg-Schule erschien und diesen an die Schulleiterin Stefanie Paret übergeben konnte.

Die Schulgemeinschaft bedankte sich mit einem netten Frühlingslied und einem selbst gestalteten DANKE-Plakat bei Edeka Milkau, stellvertretend für alle Kunden, die mit ihrer Leergutspende ermöglicht haben, dass Wünsche erfüllt und Schülerinnen und Schüler der Baldenberg-Schule zusätzlich gefördert werden können.