Bei bestem Wetter hat am Sonntag das Tierheimfest in Spaichingen stattgefunden: Nicht warm genug, um baden zu gehen, aber dennoch schön genug, um gemeinsam draußen zu sitzen.

So kamen bereits zur Mittagszeit zahlreiche Gäste, um sich eine Wurst und den hausgemachten Kartoffelsalat schmecken zu lassen. Bei Kaffee und Kuchen traf man sich am Nachmittag, um sich zu unterhalten und um zu sehen, was im Tierheim Stand der Dinge ist.

Drei Hunde sind derzeit im Spaichingen untergebracht, einige Vögel, einige Hasen, davon wiederum zum Teil Jungtiere und viele Katzen warten auf neue Besitzer. Alle Räume konnten besichtigt werden, was viele Besucher anlockte. Die perfekte Gelegenheit, um hinter die Kulissen zu blicken.

Auch Gäste von auswärts nutzten die Gelegenheit, sich über eine Mitgliedschaft im Verein „Menschen für Tiere“ und über die mögliche Übernahme eines Tieres zu informieren. (smü)