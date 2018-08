Tiere leiden unter Hitzewelle

Die Sonne knallt und die Schafe stehen in der brütenden Hitze – ohne schattigen Schutz von Bäumen oder Büschen. Auf der Nebenkoppel spenden einige Tage später wenigstens ein paar kleine Bäume für ein paar Stunden ein bisschen Schatten. Am Sonntag ist auch kein Wasser mehr da.

Die Tiere stehen eng beieinander, versuchen, sich gegenseitig zumindest für den Kopf Schatten zu spenden, andere liegen in der nach dem Regen zum Glück saftigen Wiese, haben den Kopf auf den Boden gelegt, am Besten hinter einem Grasbüschel, und hecheln. Es geht ihnen nicht gut in der Hitze unter der sengenden Sonne.

Laut Karl Schwab vom Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz Tuttlingen ist eines klar: „Vom Grundsatz her ist es notwendig, den Tieren Schatten zu bieten.“ Sofern möglich, sollten Nutztiere bei diesen Temperaturen auf einer Weide mit Randlage grasen, wo schattenspendende Bäume stehen oder wo es Erdkuhlen gibt, in denen sich die Tiere vor der Sonne schützen können.

Vor allem bei Wanderschafherden sieht Schwab kein Problem, einen geschützten Ort für die Tiere zu finden – bei Koppelschafherden sieht das anders aus. Eine Möglichkeit, eine solche Herde mit Schatten zu versorgen, sieht Schwab im Weidewagen; einem Wagen mit Vordach, unter dem zehn bis zwölf Schafe Platz finden. Handele es sich jedoch um größere Herden, sei auch das keine Lösung mehr.

Immer gewährleistet sein muss die ausreichende Versorgung mit Wasser – und zwar zu jeder Zeit für alle Tiere.

Auch für Nutztiere wie Rinder und Pferde gelte, dass diesen an den heißen und sehr sonnigen Tagen ein Witterungsschutz zur Verfügung stehen sollte. Falls es keinen natürlichen Schutz gibt, eigne sich laut Veterinäramt vor allem für Pferde eine an drei Seiten geschlossene Schutzhütte mit einem waagerechten Dach aus Schilfmatten.

Dass die Witterungsbedingungen momentan schwierig für Nutztierhalter sind, und dass es nicht immer möglich ist, seinen Tieren ein schattiges Plätzchen zu bieten, weiß Schwab: „Man muss auch immer bedenken, dass das Schaf aus dem Mittelmeerraum stammt. In der freien Natur würde es sich in Hangnähe oder unter Bäumen aufhalten, doch es gibt nicht immer diese Möglichkeit.“

Deshalb zieht kein Schattenplatz auch nicht automatisch ein Bußgeld nach sich. Da müsste man, laut Schwab, immer dem Einzelfall nachgehen.

Tipps für Besitzer von Haustieren

Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz Tuttlingen hat auch einige Tipps für die Vierbeiner zu Hause parat:

Hunde

Besonders Hunde können unter Hitze leiden. Sie haben nur wenige Schweißdrüsen, ihre Wärme geben sie beim Hecheln durch das Verdunsten von Wasser und über die Atemluft ab. Deshalb brauchen sie

in der Wohnung und im Zwinger einen kühlen Platz

täglich frisches Trinkwasser und einen täglich gründlich gereinigten Futternapf

tagsüber keine anstrengenden Spaziergänge, vor allem wenn die Hunde alt oder krank sind – Lieber morgens oder abends Gassi gehen und eine Abkühlung in einem See oder Bach ermöglichen

unterwegs mehrere geöffnete Autofenster, einen Parkplatz im Schatten und ausreichend Wasser im Gepäck

Wichtiger Hinweis: Kommt es durch eine allgemeine Überhitzung des Tieres zu einem Hitzschlag mit Kreislaufversagen, rät das Tuttlinger Veterinäramt zu folgendem Vorgehen: Der Hund soll flach auf die Seite an einen schattigen Ort gelegt werden. Der Körper ist mit kaltem Wasser abzukühlen, zum Beispiel in Form von Umschlägen. Es sollte umgehend der nächste Tierarzt zur Schockbehandlung benachrichtigt werden.

Katzen

Katzen haben kein großes Problem mit der Hitze. Die mobilen Tiere suchen häufig einen geeigneten schattigen Platz auf und verharren dort. Wichtig ist jedoch, dass die Tiere immer die Möglichkeit haben, frisches Trinken aufnehmen zu können.

Kaninchen und Vögel

Kaninchen und Vögel, die im Freien in Gehegen, Käfigen und Volieren gehalten werden, sollten schattige Rückzugsbereiche haben und jederzeit freien Zugang zu frischem Wasser. (cam)