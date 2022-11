Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Tuttlingen

Der Herbst ist da und damit stecken wir mitten in der Theater- und Kultursaison. Das macht sich auch im Veranstaltungskalender bemerkbar – soviel Kulturangebot gibt’s selten! Aber auch für alle, die ihren Blick nicht auf die Bühne richten wollen, ist am Wochenende was geboten. Hier sind unserer Tipps.

Theater I: „Ein Dorf ohne Tratsch“ in Reichenbach

Hauptsache witzig, so kennt man die Reichenbacher Theatertruppe. Dieses Jahr geht es ums Dorf an sich. (Foto: Judith Engst)

Wann: Samstag, 5. November, 20 Uhr

Wo: Reichenbach, Festhalle

Eintritt: 8 Euro

Eine Truppe, die es seit 40 Jahren ununterbrochen versteht, die Leute zum Lachen zu bringen – das sind die Theaterleute vom Musikverein Reichenbach. Mit ihrem Stück „Ein Dorf ohne Tratsch“ haben sie schon an zwei Abenden für reichlich Lacher gesorgt, am Samstag gibt es nun die letzte Gelegenheit dazu. Das Lustspiel in drei Akten verspricht Kurzweile! Karten können bei KSK und Volksbank Wehingen sowie an der Abendkasse erworben werden. Die Veranstaltung ist bewirtet.

Kunsthandwerkermarkt in Trossingen

Schauen, staunen, kaufen: Ansturm beim Kunsthandwerkermarkt im Konzerthaus in Trossingen. (Foto: Cornelia Addicks)

Wann: Samstag, 5. November, 12 bis 18 Uhr, Sonntag, 6. November, 11.30 bis 17 Uhr

Wo: Konzerthaus Trossingen

Eintritt: kostenlos

Der Narrenverein veranstaltet seit Jahren den Kunsthandwerkermarkt in Trossingen. Dieses Jahr kommt er wieder, mit Schmuck, Nippes, Mode, Malereien und vielen anderen Dingen, verteilt auf drei Ebenen im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus. 50 Aussteller werden erwartet, für die Besucher gibt es auch Kuchen, Getränke und warme Speisen zu erwerben.

Theater II: „Schöne Biester“ in Mühlheim

Schlüpfen in ihrem Stück „Schöne Biester“ unter anderem in die Rolle von Engel und Teufel: Cécile Legrand und Martin Bachmann. (Foto: Theaterbahnhof)

Wann: Sonntag, 6. November, 19 Uhr

Wo: Theaterbahnhof Mühlheim

Eintritt: 18 Euro

Bonifatia, Himmels-Gesandte, und Malefiz, Höllendiener, treffen sich wieder einmal auf der Erde zum Wetten – um Menschenseelen. Versuchskaninchen heute sind „Die Schöne und das Biest.“ Die Veranstalter versprechen einen himmlischen Höllenspaß auf Erden, voller überraschender Wendungen und „Spaßfaktor 10“. Zu sehen sind Masken und Marionetten und auf die Ohren gibt es peppige Reime, flotte Gesänge. Das Stück ist ab 16 Jahren geeignet, Ticket-Reservierung unter Telefon 0171 / 805 8869 oder 07463 / 258 00 07 oder per E-Mail an service@theater-bahnhof.de.

Martinimarkt und verkaufsoffener Sonntag in Spaichingen

Bei gutem Wetter ist es beim Martinimarkt in Spaichingen voll. Wie es wohl diesen Sonntag wird?

Wann: Sonntag, 6. November, 8 bis 17 Uhr

Wo: Spaichingen, Marktplatz und drumherum

Eintritt: kostenlos

Shoppen am Sonntag - das geht zumindest ein paar Mal im Jahr, und in Spaichingen ist es diesen Sonntag soweit. Der Martinimarkt und der verkaufsoffene Sonntag stehen an. Dort gibt es nicht nur jede Menge Gelegenheit zum Stöbern, sondern natürlich auch kulinarische Leckereien. Die Händler hoffen auf gutes Wetter und locker sitzende Geldbeutel.

Ab ins Musical! Operette in Tuttlingen

Die Truppe des Festivals der Stimmen, die die Musicaloperette „Mein Land der Fantasie“ aufführt. (Foto: K-W Lehmann;Die Fotowerkstatt)

Wann: Sonntag, 6. November, 18 Uhr

Wo: Stadthalle Tuttlingen

Eintritt: kostenlos

Die Sänger und Schauspieler haben lange geprobt, nun ist es soweit: Die Musicaloperette "Mein Land der Fantasie" kommt auf die Stadthallen-Bühne. Die lokale Künstlerin Regina Berner hat sie selbst geschrieben, die Handlung spielt im England und Schottland in sagenhafter Zeit. Vorstellungsbeginn ist um 18 Uhr, vorab gibt es Live-Musik auf den Donauterrassen an der Stadthalle.