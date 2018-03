Tennisclub Spaichingen blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Der Tennisclub Spaichingen hat in seiner Jahreshauptversammlung das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Im neuen Jahr stehen zahlreiche Turniere an. Das berichtet der Verein.

Der Vorsitzende Herwig Klein berichtete vom vergangenen Jahr und startete gleich mit der größten Aktion: Im September wurde die komplette Beleuchtung der Tennishalle auf LED-Technik umgebaut. Die laufenden Kosten für die Instandhaltung der alten Beleuchtung seien damit eliminiert und die Attraktivität der Halle erhöht worden. Im zweiten Punkt sprach Klein die erfreuliche Mitgliederentwicklung an. Im Jahr 2017 waren 25 Neueintritte zu verbuchen. Auch die Anzahl Mitglieder unter zehn Jahren sei mit 27 Kindern erfreulich. Am 6. Mai biete man erneut einen Tag der offenen Tür mit Saisoneröffnung und Schnuppertraining an. Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende bei allen Helfern im Verein für die geleisteten Arbeitsstunden und lobte das Trainerteam für die gute Arbeit.

Sportwart Steffen Aicher berichtete von den Mannschaften. 2018 stellt Verein17 Mannschaften, darunter auch fünf Jugendteams. Erfreulich sei die Winterrunde 2017/2018 verlaufen. Hier wurden beide U12-Mannschaften wie auch die Damen 40, Herren 40 und die Herren 50-2 Meister. Der PrimtalCup sei mit einem hochklassigen Feld bestückt gewesen. Durch die Erhöhung des Preisgeldes und Änderung des Termins sei die Teilnehmerzahl gestiegen. Dieses Jahr soll das Turnier am 6. bis 9. September stattfinden, die PrimtalOpen vom 25. bis 27. Mai.

Die Jugendabteilung berichtete von der weiterhin guten Entwicklung im Jugendbereich. Hier sollen auch in diesem Jahr eine U10, zwei U12 sowie eine Knaben- und Juniorinnen-Mannschaft gestellt werden. Die Kooperation Schule sei mit 15 Kindern auf einem guten Stand.

Hallenwartin Nico Pieper berichtete von den Finanzen zur Tennishalle und machte darauf aufmerksam, dass noch viele Stunden bis 17 Uhr und am Wochenende frei wären, die gebucht werden könnten. Sie wies auf die im letzten Jahr veränderten Preise hin: Die Stunden bis 13 Uhr und am Wochenende seien sehr günstig.

Die Tennisschule wurde wie im letzten Jahr bei allen Berichten lobend erwähnt. Kassenwartin Sibylle Wetzel wurde von den Kassenprüfern Richard Pauli und Josef Ilg eine einwandfreie Kassenführung attestiert. Daraufhin erfolgte einstimmig ihre Entlastung sowie die der gesamten Vorstandschaft.

Wahlen

Zur Wiederwahl standen der zweite Vorsitzende Michael Greidenweis, Kassenwartin Sibylle Wetzel, Sportwart Steffen Aicher, Beisitzer Sportwart Florian Mauthe, Pressewart Uwe Mayer, Hallenwartin Nico Pieper wie auch die Wirtschaftswartin Judith Ilg. Alle wurden einstimmig gewählt.